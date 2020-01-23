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23 січня 2020, четвер, 15:44 29
Події 2020-01-23T17:40:18+02:00
Українські Новини
Поліція затримала банду, що вимагала гроші у заробітчан, які поверталися до Львівської області

Поліція затримала банду, що вимагала гроші у заробітчан, які поверталися до Львівської області

Василь Трухан
Вимагання
Фото ГУ НП у Львівській області
Фото ГУ НП у Львівській області

Поліція затримала банду, що вимагала гроші у жителів Львівської області, які поверталися додому.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"У Львівській області поліцейські повідомили про підозру зловмисників, які вимагали гроші у тих, хто повернувся із заробітків за кордоном", - сказано в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних готівку на загальну суму понад 50 тис. доларів.

Учасників організованої злочинної групи, до складу якої входили жителі Самбірського і Старосамбірського районів (Львівська область) у віці від 25 до 30 років, викрили співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівської області.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи вимагали гроші у мешканців Львівської області, які поверталися із заробітків з-за кордону.

Зловмисники залякували своїх жертв, а якщо це не давало результату, вдавалися до фізичного насильства.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Їм загрожує покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році співробітники поліції затримали членів банди за підозрою у скоєнні збройного пограбування іноземців на трасі "Київ - Чоп" поблизу села Деревач (Пустомитівський район, Львівська область).

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