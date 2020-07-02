СБУ виявила мільйонні розтрати на Житомирському бронетанковому заводі

Служба безпеки України виявила зловживання посадових осіб при виконанні оборонного замовлення на Житомирському бронетанковому заводі.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідка Служби безпеки України викрила посадових осіб Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на мільйонних зловживаннях при ремонті систем захисту українських Збройних Сил", — сказано в ньому.

У рамках раніше розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що навесні 2018 року посадовці держпідприємства уклали зі львівським науково-виробничим об'єднанням договір на технічне обслуговування та ремонт приладів радіаційної і хімічної розвідки.

Вартість ремонту систем захисту становила 2,5 млн гривень.

Водночас ініційована СБУ перевірка показала, що на бронетанковому заводі є вся необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє без залучення сторонніх фірм здійснювати обслуговування та налаштування цієї військової техніки.

Розтрати на Житомирському бронетанковому заводі

Згідно з повідомленням, львівське підприємство необґрунтовано залучило три фірми-субпідрядники, штучно завищивши вартість робіт більш ніж на 60%.

Крім того, експерти виявили низку порушень технологій ремонту і тестування військових приладів.

Це могло призвести до передчасного виходу з ладу устаткування і ставило під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців в умовах радіаційної та хімічної небезпеки.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на бронетанковому заводі та у львівській фірмі, у кількох військових представництвах у Києві, а також за місцем проживання учасників угоди.

Вилучено військову продукцію, договори, фінансову документацію, яка доводить неправомірне завищення вартості ремонтних робіт.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, голову Кіровоградської ОДА затримали за хабар у розмірі близько 2 млн гривень

Раніше Житомирський бронетанковий завод "Спецтехноекспорт" зобов'язали заплатити 8,9 млн гривень штрафів за зрив держзамовлень.