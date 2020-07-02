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02 липня 2020, четвер, 19:30 4
Силові структури 2020-07-02T20:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ виявила мільйонні розтрати на Житомирському бронетанковому заводі

СБУ виявила мільйонні розтрати на Житомирському бронетанковому заводі

Надежда Комендантова
СБУ, підозра у розтраті держкоштів, Розтрата держкоштів, житомирський бронетанковий завод
Витрати на Житомирському бронетанковому заводі.
Витрати на Житомирському бронетанковому заводі.

Служба безпеки України виявила зловживання посадових осіб при виконанні оборонного замовлення на Житомирському бронетанковому заводі.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідка Служби безпеки України викрила посадових осіб Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на мільйонних зловживаннях при ремонті систем захисту українських Збройних Сил", — сказано в ньому.

У рамках раніше розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що навесні 2018 року посадовці держпідприємства уклали зі львівським науково-виробничим об'єднанням договір на технічне обслуговування та ремонт приладів радіаційної і хімічної розвідки.

Вартість ремонту систем захисту становила 2,5 млн гривень.

Водночас ініційована СБУ перевірка показала, що на бронетанковому заводі є вся необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє без залучення сторонніх фірм здійснювати обслуговування та налаштування цієї військової техніки.

Розтрати на Житомирському бронетанковому заводіРозтрати на Житомирському бронетанковому заводі

Згідно з повідомленням, львівське підприємство необґрунтовано залучило три фірми-субпідрядники, штучно завищивши вартість робіт більш ніж на 60%.

Крім того, експерти виявили низку порушень технологій ремонту і тестування військових приладів.

Це могло призвести до передчасного виходу з ладу устаткування і ставило під загрозу життя та здоров'я військовослужбовців в умовах радіаційної та хімічної небезпеки.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на бронетанковому заводі та у львівській фірмі, у кількох військових представництвах у Києві, а також за місцем проживання учасників угоди.

Вилучено військову продукцію, договори, фінансову документацію, яка доводить неправомірне завищення вартості ремонтних робіт.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

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