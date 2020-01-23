подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Полиция задержала банду, вымогавшую деньги у вернувшихся с заработков жителей Львовской области
23 января 2020, четверг, 15:44 285
Происшествия 2020-01-23T15:46:36+02:00
Українські Новини
Полиция задержала банду, вымогавшую деньги у вернувшихся с заработков жителей Львовской области

Полиция задержала банду, вымогавшую деньги у вернувшихся с заработков жителей Львовской области

Василь Трухан
Вымогательство
Фото ГУ НП во Львовской области
Фото ГУ НП во Львовской области

Полиция задержала банду, вымогавшую деньги у вернувшихся с заработков жителей Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Во Львовской области полицейские сообщили о подозрении злоумышленникам, которые требовали деньги у тех, кто вернулся с заработков за границей", - сказано в сообщении.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличные на общую сумму более 50 тыс. долларов.

Участников организованной преступной группы, в состав которой входили жители Самборского и Старосамборского районов (Львовская область) в возрасте от 25 до 30 лет, разоблачили сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений (детективы) следственного управления полиции Львовской области.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что участники преступной группы вымогали деньги у жителей Львовской области, которые возвращались с заработков из-за границы.

Злоумышленники запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.

Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Им грозит наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году сотрудники полиции задержали членов банды по подозрению в совершении вооруженного ограбления иностранцев на трассе "Киев - Чоп" около села Деревач (Пустомытовский район, Львовская область).

Больше новостей о: Вымогательство

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области
"Укрзализныцю" хотим отдать немцам в управление на 10 лет, - Гончарук
Новости
Коляда заявила о готовности к разделению Минветеранов 16:47
Пекин закрывает Запретный город перед китайским Новым годом из-за вируса 16:41
Британская полиция удалила украинский трезубец из руководства по противодействию экстремизму 16:36
В Deutsche Bahn готовы лишь консультировать "Укрзализныцю" 16:25
В Давосе украинец припарковался на пешеходном переходе и получил штраф 16:17
больше новостей
Украинского певца, приговоренного к повешению в Малайзии, помиловали и отпустили 15:52
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
МИД купил у физлиц-предпринимателей чашки и пледы по 1,5 тыс. гривен за штуку 15:00
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО 15:10
На новой схеме в оборонке могли "отмыть" 32 млн гривен: открыто уголовное дело 15:40
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украина начала переговоры с Россией об обмене пленными, - Зеленский
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok