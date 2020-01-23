Полиция задержала банду, вымогавшую деньги у вернувшихся с заработков жителей Львовской области

Полиция задержала банду, вымогавшую деньги у вернувшихся с заработков жителей Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Во Львовской области полицейские сообщили о подозрении злоумышленникам, которые требовали деньги у тех, кто вернулся с заработков за границей", - сказано в сообщении.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у подозреваемых наличные на общую сумму более 50 тыс. долларов.

Участников организованной преступной группы, в состав которой входили жители Самборского и Старосамборского районов (Львовская область) в возрасте от 25 до 30 лет, разоблачили сотрудники отдела расследования особо тяжких преступлений (детективы) следственного управления полиции Львовской области.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что участники преступной группы вымогали деньги у жителей Львовской области, которые возвращались с заработков из-за границы.

Злоумышленники запугивали своих жертв, а если это не давало результата, прибегали к физическому насилию.

Трем участникам преступной группы следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Им грозит наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году сотрудники полиции задержали членов банды по подозрению в совершении вооруженного ограбления иностранцев на трассе "Киев - Чоп" около села Деревач (Пустомытовский район, Львовская область).