Арешт генерал-майора СБУ Шайтанова продовжили на два місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив тримання під вартою генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого звільнили через підозру в держзраді, до 8 серпня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

СБУ нагадала, що затримала високопоставленого агента ФСБ у квітні за підозрою в державній зраді й тероризмі.

Тоді оперативники спецслужби провели багатоетапну спецоперацію з викриття зрадника і зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами.

Зокрема, були задокументовані факти збору і передачі ним даних про обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС, про міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері безпеки і оборони, керівників департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБУ та ЦСО "А", а також спроби вербування офіцерів для роботи у ФСБ.

Також встановлено, що за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію з затримання Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Шайтанов, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.