Пекельна спека до +42, зливи і смерчі: синоптик розповіла, коли прийде прохолода

Тоді як синоптики прогнозують неймовірну спеку до +39, потужні тропічні зливи й посуху в липні, в кінці першого тижня липня погода залишається практично без змін: спека і зливи. Особливо потужними вони будуть на заході України, де підтоплені сотні будинків. Водночас на більшій частині території країни в п'ятницю 3 липня буде дуже спекотно, місцями до +36, а на вихідних на півдні - до +42.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.

З її слів, у другій половині дня дощі слід очікувати не тільки на заході, а і на півночі країни. А через гаряче повітря можливі сильні зливи та шквали і навіть град з локальними смерчами.

"На решті території України буде переважати суха погода, хіба що вдень на Харківщині та Сумщині якісь місцеві дощі можливі. Спека охопить більшість областей. У кого є проблеми з серцем або з артеріальним тиском і є можливість просто повалятися вдома на дивані – краще поваляйтесь. Температура повітря 29-34 градуси, на півдні та сході до +36. Дощі освіжать тільки повітря в західних областях, там очікується 23-28 градусів. Вітер в Україні південний і південно-східний, невеликий або помірний", — написала Діденко.

У Києві, з слів Діденко, 3 липня буде спекотно і без опадів, лише ввечері місцями грозові дощі. Вдень стовпчики термометра підніметься до 32 градусів.

Синоптик зазначає, що найближчим незначне послаблення спеки в Києві слід чекати в суботу і неділю. А ось більш відчутно посвіжішає в столиці з 8-9 липня.

Тим часом, 5-7 липня в Херсоні та Херсонській області очікується надзвичайна спека +40 +42 градуси. Згідно з повідомленням Херсонського обласного центру з гідрометеорології в Facebook, в області оголошено III рівень небезпеки - червоний.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.

Також народний синоптик прогнозує погоду на весь липень з пекельною спекою і тропічними зливами.