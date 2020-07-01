Неймовірна спека до +39, потужні тропічні зливи і посуха: синоптики дали прогноз на весь липень

Після рекордно спекотного червня синоптики прогнозують, що другий місяць літа також буде з аномальною спекою. Також буде багато дощів з грозами, шквалами і градом.

Так, згідно з даними погодного сайту Гісметео, в липні очікується прихід спеки, причому місцями стовпчики термометрів покажуть +39 градусів. У той же час, на заході України вночі буде +10.

Нижче наводимо прогноз погоди у великих містах України на липень.

Погода у Києві в липні від Гісметео.

Згідно з даними погодних сайтів, перша половина місяця – з частими дощами на півночі і заході України, менше опадів випаде в центральних і східних регіонах і зовсім мало їх буде на півдні.

Погода в Днипре в липні від Гісметео.

В Причорномор'ї температура виявиться по-літньому спекотноїю: до +35 градусів в тіні, особливо в середині місяця, з 14-15 по 20-22 липня. В інших регіонах вдень 23-27 градусів тепла, вдень 16-18 градусів тепла вночі.

Погода у Львові в липні від Гісметео.

Друга половина липня буде в Україні менш дощовою і більш прохолодною. В останній декаді вдень може похолодати навіть до +20 і нижче.

Погода в Одесі в липні від Гісметео.

Водночас за прогнозом Укргідрометцентру, в липні очікується нестійка погода з грозами, шквалами і жаркими посушливими періодами, а температура підніметься до +41° тепла.

Погода у Харкові в липні від Гісметео.

Як пише "Сьогодні", за розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, липень почнеться і завершиться дощами. Їх синоптик прогнозує аж вісім. Чотири пройдуть через день в першій декаді, але тільки 1-3 липня (залежно від регіону) це будуть серйозні зливи, інші так – легкі дощики. Потім нас чекає 10 днів спеки, температура вдень підвищиться до +33 градусів і вище. Не врятує навіть дощ, який пройде 14-15 червня, навпаки, після нього буде ще спекотніше. Тільки до початку третьої декади температура знизиться, але не суттєво – до +25-27 вдень.

Прогноз погоди в Україні на липень-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

А ось останні 10 днів липня — знову дощові, причому в районі 25 числа пройдуть сильні зливи, через що може бути паводок на гірських річках. Всього, за розрахунками Леоніда Горбаня, за липень повинно випасти в середньому до 50 мм опадів. Вони принесуть в третій декаді не прохолоду, а навіть холод, як для літа – вдень буде не вище +20-22. І лише з 30 липня стовпчик термометра різко піде вгору, до +30 градусів.

"Липень, як і червень, в цьому році очікується дощовим і з мінливими температурами, а от серпень, навпаки, буде сухим і стабільно спекотним", — говорить Леонід Горбань.

Заступник Директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко зазначив, що липень традиційно виявиться найтеплішим місяцем у році, але з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами і спектоними посушливими періодами.

"Будуть грози, зливові дощі зі шквалами і градом, весь набір природних явищ, характерних для липня. Середньомісячна температура в липні очікується 20-25 градусів тепла, в гірських районах 16-17 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх значень за базовий 30-річний період спостережень з 1981 по 2010 роки, – розповів виданню Анатолій Прокопенко. – Опади можливі від 36 мм на півдні до 95 мм в західних регіонах, що в межах 90-100% за базовий період спостережень. В Карпатському регіоні – 104-165 мм опадів, це навіть більше, ніж у червні".

Погода у Києві на 2 тижні. Інфографіка: meteoprog

З слів начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяни Адаменко, у липні, як і в червні, середньодобові температури очікуються вищими, ніж найвищі показники серпня.

"Це – результат зміни клімату, згадайте березень і квітень без дощів і вже який рік поспіль спостерігається надто спекотний червень. Було кілька днів, коли середньодобова температура становила +28 градусів, що є унікальним явищем", – каже Тетяна Адаменко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.