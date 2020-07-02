Розпечене повітря і потужні зливи: народний синоптик прогнозує погоду на весь липень

У перший день липня в Україну прийшло незначне похолодання, а до кінця місяця очікується аномальна спека із сильними зливами. А чергову порцію прохолоди українці відчують лише в кінці місяця.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, пише Оглядач.

За його прогнозами, сильні зливи очікуються до 2 липня, а потім дощі пройдуть 5 числа. Температура повітря буде в межах 25-27 градусів тепла вдень, і до +18 вночі. Далі суха погода протримається до 11 липня, на це число синоптик прогнозує невеликий дощ, а після істотне підвищення температури до + 31 градуса.

Суха і спекотна погода в Україні стоятиме до 21 липня, і з початку третьої декади місяця температура трохи знизиться – до +25...+27 вдень.

Прогноз погоди в Україні на липень-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

У кінці липня в Україну знову повернуться дощі, які накриють більшу частину країни. Завдяки їм температура повітря знизиться до 24-26 градусів тепла. Але в південних областях залишиться досить спекотно – до +29. За розрахунками синоптика, в окремих областях за липень в середньому випаде до 50 мм опадів.

Відносно прохолодна погода, за прогнозами Горбаня, затримається і на початку серпня.

Погода у Києві на 2 тижні. Інфографіка: meteoprog

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.