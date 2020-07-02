підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Розпечене повітря і потужні зливи: народний синоптик прогнозує погоду на весь липень
02 липня 2020, четвер, 05:40 4
Життя 2020-07-02T08:45:02+03:00
Українські Новини
Розпечене повітря і потужні зливи: народний синоптик прогнозує погоду на весь липень

Розпечене повітря і потужні зливи: народний синоптик прогнозує погоду на весь липень

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода на літо 2020, Прогноз на липень, Народний синоптик
Спека, кіт. Фото: moydom.media
Спека, кіт. Фото: moydom.media

У перший день липня в Україну прийшло незначне похолодання, а до кінця місяця очікується аномальна спека із сильними зливами. А чергову порцію прохолоди українці відчують лише в кінці місяця.

Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань, пише Оглядач.

За його прогнозами, сильні зливи очікуються до 2 липня, а потім дощі пройдуть 5 числа. Температура повітря буде в межах 25-27 градусів тепла вдень, і до +18 вночі. Далі суха погода протримається до 11 липня, на це число синоптик прогнозує невеликий дощ, а після істотне підвищення температури до + 31 градуса.

Суха і спекотна погода в Україні стоятиме до 21 липня, і з початку третьої декади місяця температура трохи знизиться – до +25...+27 вдень.

Прогноз погоди в Україні на липень-2020 від народного синоптика. Колаж: СьогодніПрогноз погоди в Україні на липень-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

У кінці липня в Україну знову повернуться дощі, які накриють більшу частину країни. Завдяки їм температура повітря знизиться до 24-26 градусів тепла. Але в південних областях залишиться досить спекотно – до +29. За розрахунками синоптика, в окремих областях за липень в середньому випаде до 50 мм опадів.

Відносно прохолодна погода, за прогнозами Горбаня, затримається і на початку серпня.

Погода у Києві на 2 тижні. Інфографіка: meteoprogПогода у Києві на 2 тижні. Інфографіка: meteoprog

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.

Більше новин про: Прогноз погоди погода на літо 2020 Прогноз на липень Народний синоптик

Глава Нацбанку Смолій подав у відставку через політичний тиск
Долар підскочив в ціні. Офіційний курс НБУ на четвер
Новини
Швеція розслідує дії влади щодо боротьби з коронавірусом 08:26
Сьогодні відкриваються кінотеатри: зал має бути заповненим не більш як на половину 06:45
Долар може піднятися до 28,5 до осені. Аналітики дали прогноз курсу валют в Україні 06:17
Пробки на трасі Одеса - Київ. Фото: Facebook/Григорій Веприк
Літня відпустка в Одесі: як доїхати без заторів на чорноморське узбережжя 06:15 Карта
Підвищення прожиткового мінімуму. Що зміниться при призначенні пенсій і соцвиплат 06:00
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok