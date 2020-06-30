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30 червня 2020, вівторок, 06:00 13 Карта
Життя 2020-06-30T07:45:02+03:00
Українські Новини
Грозові дощі з градом і аномальна спека до +36: синоптики дали прогноз на тиждень

Грозові дощі з градом і аномальна спека до +36: синоптики дали прогноз на тиждень

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на тиждень
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Перший тиждень липня в Україні буде спекотною і супроводжуватиметься дощами на заході після того, як атмосферний фронт збив спеку в Україні у передостанній день червня. Водночас синоптики прогнозують раптові грози, місцями з градом. Як пише SuperAgronom, протягом тижня на заході України будуть панувати грозові дощі. Дощитиме також на півночі і частково в центральних областях. Найбільша кількість опадів до 19 мм передбачається 3-4 липня. Попри опади на території країни буде панувати сонячна погода.

За даними моніторингу Метео Фарм, температура повітря буде високою, особливо жарко буде у східних і південних областях.

"На сході нічна температура складе +17 ... + 23°С, денна сягне +23...+36°С, у південних областях нічна температура сягатиме +19...+24°С, денна - +28...+36°С. У центральних областях вночі прогнозується +14...+22°С, вдень - +23...+35°С, на півночі вночі слід очікувати +14...+21°С, вдень - +23...+32°С На заході буде дещо прохолодніше, нічна температура коливатиметься в межах +14...+21°С, денна - +21...+31°С", - свідчать дані прогнозу.

Погода у Києві в липні. Інфографіка: meteoprogПогода у Києві в липні. Інфографіка: meteoprog

Водночас, як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, в Україну 30 червня прийде атмосферний фронт з західної частини Європи. У західних частинах України очікуються дощі, грози, шквали і навіть град.

За словами експерта, вдень 30 червня опади очікуються у Чернігівській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях.

ПогодаПогода

"Найближчої ночі грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали та локальний град пройдуть - увага! - в західних областях України. Вдень 30-го червня фронт зміститься на схід і дощі з грозами та супутніми посиленими явищами - зливи, шквали та град - очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінницька область, Черкаська, Кіровоградська та Одеська область", - попередила синоптик.

Також опади можливі у Луганській області, Криму і Приазов'ї.

Прогноз опазівПрогноз опазів

В Харківській області, в Днипре з районами, на Миколаївській, Херсонській, більшості районів Донецької області та Запоріжжя істотних опадів не прогнозується.

Температура повітря 30-го червня протягом дня підніметься в Україні до +26 + 32 градусів. У західній частині України буде свіже, там очікується до +27 градусів.

Карта прогнозу погодиКарта прогнозу погоди

У столиці 30 червня очікується дощ з грозою.

"В Києві у вівторок в денні години передбачається дощ з грозою, в окремих районах може сильно нестися, при грозі - рвонути вітер і навіть стукнути градом", - попередила Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. За даними синоптика, липень буде достатньо сухим. Дощі пройдуть з 2 по 4 липня, потім буде велика перерва, супроводжується сильною спекою, яка закінчиться 20 липня.

Тим часом, з'явився прогноз на липень від Укргідрометцентру.

 

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