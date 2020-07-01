Керівник KrainaUA Руслан Мірошниченко: люди не будуть їздити Україною лише тому, що їм заборонили подорожувати

Поки ЄС ще роздумує, чи відкривати для України кордони для туристичних вилазок, а кількість нових випадків зараження коронавірусом всередині країни не має стійкої тенденції до зниження, українці роззираються в пошуках вітчизняних курортів і екскурсій.

Українські Новини продовжують спілкуватися з представниками туристичної галузі України і цього разу розпитали у засновника і керівника туроператора KrainaUA Руслана Мірошниченка, який спеціалізується на подорожах Україною з 2007 року, про плани на літо, безпеку в подорожах і вподобання українців.

Яким ви бачите попит? Чи є охочі на найближчі тури?

Охочих досить багато, попит поновлюється - він зараз виходить на рівень минулого року. Але якщо говорити про цей рік, чи буде якесь зростання, то його не буде, туристів більше не стане.

Як ви забезпечуєте безпеку туристів щодо коронавіруса? Які будуть обмеження в турах?

Обмежень в принципі немає, державою нічого не заборонено. Звісно, що при посадці в автобуси обов’язкова наявність масок у людей, ми забезпечуємо санітайзер на борту про всяк випадок, але я вам скажу, що мало хто ним користується, бо, як правило, у людей є свої маленькі. Туристи дбають зараз про свою безпеку ліпше, ніж хтось за них подбає. Також ми робимо частіше санітарні зупинки, намагаємося десь кожні півгодини зупинятися, щоб подихати свіжим повітрям нормально.

Тури зараз трошки переформатовуємо для того, щоб було довше знаходження на свіжому повітрі, тобто менше музеїв - більше природніх атракцій.

Ви саме автобусний транспорт використовуєте зараз чи й послугами «Укрзалізниці» користуєтесь?

Зазвичай користуємось послугами залізниці в тому числі, 50/50 десь. Але цього року ми не хочемо ризикувати і вирішили, що в автобусах забезпечимо безпеку краще. Попит людей також більший саме на автобусні тури, вони не хочуть чомусь користуватися зараз «Укрзалізницею».

Якого розміру набираєте групи?

Перші тижні у нас поїхали маленькі автобуси – мікроавтобуси Mercedes Sprinter на 15-18 місць. На минулих вихідних поїхали кілька 50-місних автобусів, але вони були не повністю укомплектовані - десь 35 місць було зайнято.

Це ви навмисно зробили чи був такий попит?

Зазвичай, навіть у звичайний час ми не укомплектовуємо автобуси повністю, залишаємо в будь-якому разі останні місця вільними, кілька місць перших і всередині. Це робиться на той випадок, якщо комусь може стати погано, і для більшого комфорту туристів.

Чи потрібно туристам надавати якісь довідки або тести, як ви перевіряєте їх стан здоров'я?

Ні, нічого ми не перевіряємо. Ми довіряємо нашим туристам. Кажуть, що потрібно вимірювати температуру. Ми дуже довго про це думали і вирішили, що це трохи безглуздо, бо людина з підвищеною температурою може вийти в аптеку чи магазин, там потрібно перевіряти, але вона навряд поїде в поїздку, якщо погано себе почуває. Якщо людина є носієм вірусу, то температурний скрінінг нічого не виявить.

Страховка, яку ви оформляєте на туристичну групу, включає ризики пов'язані з коронавірусом?

Страховка покриває медичну допомогу під час поїздки, тому ця страховка не покриває те, що буде після поїздки. Страховка туристична трохи відрізняється від звичайних медичних, коронавірус не включений сюди, ми щодо цього спілкувалися зі страховою компанією.

Але низка страхових зараз включає витрати, пов’язані з коронавірусом, саме в туристичні страховки

Це у випадку довгих поїздок, в нас вони не довгі.

Яка тривалість ваших турів?

Зараз ми намагаємося робити більше коротких поїздок, щоб це були не тижневі чи 10-денні поїздки, як це було із закордоном. Там страхові звичайно включають коронавірус, тому що в цей період може проявитись захворюваність. А якщо ми робимо тури на 1-5 днів, то навряд щось проявиться за цей період.

На вашу думку, які тури буду користуватися популярністю цього літа?

Це більше свіжого повітря, це більш короткі тури. Ми зробили ставку на тижневі тури Україною, але ще не знаємо, який буде на них попит. Люди нібито запитували, ми тури зробили, але зараз не можемо спрогнозувати, яким буде попит через місяць. Поки в нас користуються попитом найкоротші поїздки на 1-2 дні.

Тобто наперед у вас ще не почали замовляти ці тижневі тури?

Так, ті, що довгі, люди ще не почали замовляти. Тобто замовники є, цікавляться, але бронювання поодинокі. Але ми їх щойно ось запустили.

Який відсоток відпочивальників переорієнтується з відпустки за кордоном на тури по Україні?

Дуже невеликий. Ті люди, які дозволяли собі поїхати за кордон або ще дозволять, вони не будуть їздити по Україні, вони не змінять свій відпочинок. А у тих людей, хто не відпочивав за кордоном, дуже часто грошей нема поїхати навіть в Україні, тим паче ціни зараз на узбережжі «трошечки» підростають, в середньому від 10 до 30%.

З чим це пов’язано у випадку тих, хто збирався за кордон? Інфраструктура, якість?

Дуже часто ціна не відповідає якості, на жаль. Дуже часто люди не знають, що в Україні можна нормально відпочити. В принципі в нас є непогані місця. Ми в рамках своєї компанії не можемо анонсувати відпочинок в Україні і займатись просуванням. Це має робити держава.

Якими будуть ціни в літній сезон на відпочинок в Україні загалом? Чи варто очікувати зростання?

На екскурсійний відпочинок зростання не буде, бо компанії не будуть піднімати ціни, хоча на дещо мали б вже підняти, бо з минулого року вони виросли. Ми вирішили не піднімати ціни за рахунок своєї ж рентабельності.

Це задля того, щоб туристи змогли собі дозволити відпочинок?

Так. І ми поки не розуміємо, як люди відреагують на підвищення ціни в тому числі.

Ви співпрацюєте з готелями. Вони ж піднімали ціни?

В тому то й справа, що вони піднімали. Морські підвищили до 30%, карпатські - відсотків на 10-15%.

А перевізники?

З перевізниками дуже неоднозначна ситуація. Справа в тому, що ми працюємо з кількома великими перевізниками дуже давно, тому з ними домовились про непідвищення ціни. Більш того, вони погодились на багато наших умов щодо безпеки пасажирів. Ми вимагали від них додаткової дезінфекції автобусів, надання санітайзерів. Але як будуть себе поводити інші дрібніші перевізники, я не скажу.

Якими були збитки від припинення діяльності в карантин?

Неймовірними просто. Я не буду озвучувати цифри, але скажу, що це не одна сотня тисяч гривень. Ми ж займаємось не тільки Україною, а й Європою. У нас дуже великі суми зависли в авіакомпаніях, ми не знаємо, коли повернемо кошти, бо в принципі авіакомпанії їх зараз не вертають фізично, а вертають промокодами. Але ці промокоди ми не завжди можемо використати, бо в нас групові квитки, тобто ми маємо переносити виліт тим самим складом туристів, що мав їхати, а це не завжди можливо.

Деякі готелі нам не повернули суми. Була ситуація, наприклад, коли Угорщина ще не закрила кордони, але усі країни навкруги вже закрили кордони, тому на автобусі проїхати в Угорщину ми вже не могли. До того ж в Україні вже оголошувався карантин, і ми не могли ризикувати нашими туристами. А угорські готелі нам сказали, що вони відкриті, можете їхати – і гроші просто згоріли.

Окрім цього, постійні витрати наші – це оренда, реклама, заробітна плата.

Враховуючи таку ситуацію, ви на це літо плануєте європейські тури?

На літо дуже мало і дуже обережно. Спочатку в ті країни, які поступово відкриваються, наприклад, в Грузію на липень плануємо, на Кіпр. Просто дивимось по тому, чи люди хочуть поїхати і чи зможуть поїхати. Країни типу екскурсійного відпочинку – Польща, Чехія ,Австрія, Румунія – поки не ставимо.

Чи надаєте ви гарантії туристам, що в разі зміни ситуації і закриття кордону, ви повернете сплачені кошти?

Такі гарантії ніхто не дає. У нас є звичайна банківська гарантія на 20 тис. євро, яку нам забезпечує страхова компанія. Вона необхідна для отримання ліцензії. Але ми зробимо все можливе щоб повернути туристів з-за кордону, так як ми робили з туристами, які застрягли на початку карантину в Польщі. Ми повертали їх звідти кількома видами транспорту повністю за свій рахунок, бо кордони вже були закриті.

Яким ви бачите майбутнє українського туризму?

Справа в тому, що розвитку українського туризму сприяє не карантин і не те, що людям більше нема куди поїхати. Люди не будуть їздити по Україні тільки з тієї причини, що їм заборонили подорожувати за кордон. Це найголовніша ідея. Люди швидше будуть сидіти вдома і чекати поки відкриють кордони, аніж поїдуть Україною, яка не буде готова до прийняття туристів. Якщо не буде поліпшуватись інфраструктура, не буде популяризуватись український відпочинок, то нічого не зміниться. Звісно, якийсь відсоток нових туристів додасться, але може на більший відсоток туристів вже бувалих стане менше, бо елементарно одні люди сидять без грошей, другі - бояться коронавіруса і в принципі не поїдуть, а треті просто не захочуть поїхати Україною.

Наскільки велика зараз конкуренція на українському туристичному ринку?

Якщо говорити про український ринок турів, то зараз коронавірус викликав неймовірний сплеск нібито розвитку туризму. Чому нібито? Багато операторів, які раніше займалися лише закордонним туризмом або взагалі не займалися туризмом (не оператори, а маленькі фірми), зараз вирішили хайпанути на українському туризмі. На жаль, кілька попередніх років ми зіштовхувались з тим, що багато великих операторів, які займаються виключно пакетними турами в Туреччину і так далі, намагалися в свій час вийти на український ринок, але це не так просто, як здається спочатку. Тому ми почуваємось спокійно, тому що ці компанії зіштовхнуться з такими проблемами, які ми навчилися вирішувати з 2007 року.

Про які проблеми ви говорите?

Перша – це великі інфраструктурні проблеми, друга – дуже невисока рентабельність.

Нові турфірми теж зараз створюються?

Так. Але це не зовсім компанії, це, як правило, блогери, туристи, які намагаються зараз створювати нібито свій продукт, популяризувати його через соцмережі, набирати невеличкі групи і самостійно їх возити. Це будуть невеличкі прості турчики, щось складне вони не зроблять. Якщо до нас звертаються компанії з корпоративами на 150 людей, з феєрверками, боями на мечах, орендою Кам’янець -Подільської фортеці і тому подібне, то ми це зробимо, бо знаємо як це робити максимально швидко і якісно.

Знаєте який ще в нас є попит? До нас вже звертаються такі маленькі компанії, які мають корпоративні замовлення, щоб ми їх організували. Таким чином, вони перепродують наш продукт.

Який відсоток у вас займали корпоративні замовлення серед усіх турів до карантину?

Близько 50%.

Скільки лишається зараз?

Складно сказати, бо у нас є кілька корпоративів, які оплачені були ще до карантину. І такі корпоративи вирішують зараз, чи їхати, чи не їхати. Нових замовлень буквально одиниці є. Тому прогнозувати щось досить складно. Багато компаній, які за звичайних умов зверталися за організацією подібних корпоративних турів, зараз притримують гроші, не розуміючи, чого очікувати далі.

Що може зараз зробити влада для полегшення вашої роботи?

Найкраще, що може зробити влада, - це не втручатися в роботу. Якби вона якимось чином лібералізувала роботу в плані податків і ліцензій, це було б добре для туризму. Вона, звісно, може поліпшувати інфраструктуру і вкладати гроші в розвиток музеїв, це допоможе.