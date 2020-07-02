"Слуга народу" збирає позачергове засідання Ради для розгляду законопроєктів щодо коронавірусу

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді ініціює проведення позачергового пленарного засідання для розгляду законопроєктів, які стосуються коронавірусу, захворюваність на який знову зростає.

Про це під час ранкового засідання парламенту повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Опозиція нам цілий день дорікає, що потрібно напрацювати ті питання COVID-19, які є. Я хочу повідомити колегам, що сьогодні ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засідання", — сказав він.

Відповідні засідання планується провести в четвер, після ранкового засідання.

Арахамія не уточнив, які саме законопроєкти пропонується розглянути на позачерговому засіданні.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Київській області продовжує зростати.

Крім того, список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення.

Тим часом президент Зеленський схвалив заборону нараховувати штрафи за несплату кредиту під час карантину.