Количество заболевших коронавирусом в Киевской области продолжает расти. Где больше всего инфицированных

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 1 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 2 655.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 2 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 2 655 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 219 детей и 482 медработники – за весь период). Новых случаев за последние сутки – 45", – сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 580 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом – 214, в Софиевской Борщаговке – 79 и в Петропавловской Борщаговке – 49), в Обуховском районе – 283 случая (наибольшее количество в Обухове – 141 и Украинке – 42).

Также 119 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 100 – в Броварском районе, 74 – в Барышевском, 72 – в Васильковском, 48 – в Вышгородском, по 39 – в Кагарлыкском и Бородянском, 34 – в Мироновском, 23 – в Макаровском.

При этом 162 случая подтверждены в Белой Церкви, 137 – в Ирпене, 101 – в Яготине, 98 – в Броварах, 88 – в Борисполе, 61 – в Буче, 53 – в Коцюбинском, 51 – в Фастове, 44 – в Кагарлыке, 44 – в Василькове, 39 – в Вышгороде.

Всего за время эпидемии выздоровели 1 397 человек (в том числе 116 детей).

На стационарном лечении находятся 113 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 2 103 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 064 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки – 55 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 39 человек до 2 585.

По состоянию на 28 июня, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области увеличилось на 40 человек до 2 546 по сравнению с предыдущими сутками.