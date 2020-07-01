Зеленський схвалив заборону нараховувати штрафи за несплату кредиту під час карантину

Президент Володимир Зеленський схвалив заборону під час карантину нараховувати штрафи за несплату кредиту.

Раніше 344 депутати в цілому проголосували за прийняття законопроєкту № 3297 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін у Господарський кодекс України та Цивільний кодекс України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) в період дії карантину, встановленого з метою запобігання розповсюдження на території України коронавірусної хвороби COVID-19)" № 691-IX", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

З цією метою документ вносить зміни в "Прикінцеві положення" Господарського кодексу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу.

Так, у разі прострочення позичальником в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, та/або у 30-денний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов'язання за договором, згідно з яким позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов'язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таку прострочення.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.

Також раніше Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, працюючим з коронавірусними хворими.