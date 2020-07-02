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02 липня 2020, четвер, 15:08 18
Фінанси 2020-07-02T16:30:03+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні різко упав після відставки Смолія

Офіційний курс гривні різко упав після відставки Смолія

Ирина Николенко
НБУ, Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Яків Смолій, відставка Смолія
Курс валют
Курс валют

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні на 41,41 коп. до 27,1677 UAH/USD, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3-5 липня після заяви про відставку глави НБУ Якова Смолія, 

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2 липня, на 8,87 коп. до 26,7536 UAH/USD.

Раніше Українські Новини повідомляли, після тривалого падіння, станом на 2 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків раптово подорожчав порівняно з 1 липня на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD.

На міжбанку долар почав стрімко дорожчати. Сьогодні вранці торг почався з 27,11-27,15 UAH/USD. НБУ вже продав 100 млн доларів з початку сесії, внаслідок чого трохи збив паніку.

Економісти зробили прогноз, що буде з курсом валют в Україні. Аналітики прогнозують, що до осені долар може піднятися до 28,5.

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