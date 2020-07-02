Офіційний курс гривні різко упав після відставки Смолія

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні на 41,41 коп. до 27,1677 UAH/USD, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 3-5 липня після заяви про відставку глави НБУ Якова Смолія,

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 2 липня, на 8,87 коп. до 26,7536 UAH/USD.

Раніше Українські Новини повідомляли, після тривалого падіння, станом на 2 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків раптово подорожчав порівняно з 1 липня на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD.

На міжбанку долар почав стрімко дорожчати. Сьогодні вранці торг почався з 27,11-27,15 UAH/USD. НБУ вже продав 100 млн доларів з початку сесії, внаслідок чого трохи збив паніку.

Економісти зробили прогноз, що буде з курсом валют в Україні. Аналітики прогнозують, що до осені долар може піднятися до 28,5.