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02 липня 2020, четвер, 15:06 11
Вибори 2020-07-02T16:30:03+03:00
Українські Новини
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс

Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс

Ольга Фандорина
Рейтинг, Батьківщина, соцопитування, Слуга народу, Євросолідарність, ОПЗЖ, рейтинг Слуги народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Серед опитаних соціологічною групою "Рейтинг" 29,3% респондентів на виборах у Верховну Раду готові проголосувати за партію "Слуга народу" - ще недавно цей показник дорівнював 30%. Крім того, 15,3% опитаних віддали б свій голос за "Опозиційну платформу - За життя", 13,6% - за "Європейську солідарність" і 10,7% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, як би вони проголосували, якби парламентські вибори відбувалися наступної неділі.

Якщо розраховувати проценти щодо тих, хто голосував би і визначився з вибором (саме такі показали найближчі до можливих результатів виборів), то бар'єр у 5% подолали б і пройшли в Раду тільки зазначені чотири партії.

Партія "Голос", яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала б менше ніж 3% голосів.

3,7% проголосували б за партію "Сила і честь" і за "Партію Шарія", 3,5% - за Радикальну партію, 2,5% - за "Свободу", 2,2% - за "Українську стратегію".

Опитування проводилося 24-28 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території методом особистого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського впав на 10%, а у Бойка зріс в 2 рази.

Четвертий соцопитування показує падіння рейтингу Зеленського.

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