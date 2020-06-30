Рейтинг Зеленського впав на 10%, а Бойка виріс у 2 рази, – Центр Разумкова

Соціальна служба Центру Разумкова провела опитування, в якому 34,6% респондентів відповіли, що на виборах глави держави проголосували б за чинного президента України Володимира Зеленського, 20% – за співголову фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка, 16,1% – за колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували на виборах Президента.

Серед тих, хто голосував би і визначився з кандидатом, 7,7% віддали б голос лідеру "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 4,2% – голові партії "Сила і честь" Ігор Смешко, 3,1% – голові партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 1,9% – колишньому віце-спікеру парламенту від "Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслану Кошулинському, 1,6% – ексдепутата Ради від фракції "Опозиційний блок" Олександру Вілкулу, 1,2% – лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку.

9,7% опитаних віддали б голос іншим кандидатам, проте яким саме – не уточнюється.

Таким чином, у порівнянні з квітневим опитуванням центру Разумкова, рейтинг Зеленського опустився більш ніж на 10 процентних пунктів - з 45,1% до 34,6%. А у Юрія Бойка рейтинг виріс майже в 2 рази - з 10,8% до 20%.

Як повідомляли Українські Новини, 45,1% опитаних Центром Разумкова 24-29 квітня проголосували б за Зеленського, 12,8% – за Порошенка, 10,8% – за Бойка на виборах Президента.

В червневому опитуванні центр Разумква також запитав респондентів про підсумки ймовірного другого туру президентських виборів. "У разі, якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і в нього, як і в 2019 році, вийшли б В. Зеленський та П. Порошенко, за В. Зеленського проголосували б 70% тих, хто візьме участь у виборах і визначився за кого голосувати, за П. Порошенка – 30%", – йдеться в пресрелізі за підсумками опитування.

Центр Разумкова також констатує, що у Зеленського залишається найвищий рівень довіри серед політиків.

"Всім політикам, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіра. Ст. Зеленський продовжує залишатися політиком з найвищим рівнем довіри (йому довіряють 41% опитаних), однак частка тих, хто йому не довіряє, становить 51%", - сказано в релізі.

Голові парламенту Дмитру Разумкову довіряють 32% опитаних, не довіряють 48%, а прем'єр-міністру Денису Шмигалю – 12% і 61% відповідно.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 13%, не довіряють – 77%, Генеральному прокурору Ірині Венедіктової – 8% і 50% відповідно, керівника Офісу Президента Андрію Єрмаку - 7% і 51%.

"Низькими також є довіра і до опозиційних політиків. Ю. Бойко довіряють 22% респондентів, не довіряють – 67%, С. Вакарчуку – відповідно 18% і 70%, П. Порошенко – відповідно 17% і 77%, Ю. Тимошенко – відповідно 14% і 79%", – йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося з 17 по 24 червня методом особистого інтерв'ю серед 2 017 повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, 45,1% опитаних Центром Разумкова 24-29 квітня проголосували б за Зеленського, 12,8% – за Порошенка, 10,8% – за Бойка на виборах Президента.

В опитуванні, проведеному з 13 по 17 лютого, на виборах президента України, якби вони проходили найближчим часом, 40% українців проголосували б за Володимира Зеленського.

Крім того, за пів року діяльності рейтинг Зеленського упав всього на 2%. Так, 62,8% респондентів позитивно оцінювали перші кроки Зеленського.