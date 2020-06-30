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30 червня 2020, вівторок, 12:51 16
Верховна Рада і партії 2020-06-30T13:45:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народу" падає, ОПЗЖ і "Євросолідарності" — зростає, — соцопитування

Рейтинг "Слуги народу" падає, ОПЗЖ і "Євросолідарності" — зростає, — соцопитування

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, Слуга народу, Євросолідарність, ОПЗЖ, рейтинг Слуги народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Серед опитаних соціологічною службою Центру Разумкова 30,3% респондентів готові проголосувати за партію "Слуга народу", 21,8% - за "Опозиційну платформу - За життя", 15,7% - за "Європейську солідарність" і 8,5% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду в той час, як за даними КМІС, рейтинг довіри до Зеленському вперше став негативним.

Такі дані результатів опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за яку партію вони б проголосували, якби парламентські вибори відбулися наступної неділі.

Якщо розраховувати проценти щодо тих, хто голосував би і визначився з вибором (саме такі показали найближчі до можливих результатів виборів), то бар'єр у 5% подолали б і пройшли в Раду лише чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність" і "Батьківщина".

Партія "Голос", яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала лише 2,3% голосів.

Ще 3,4% набрала б "Громадянська позиція", 3,2% - "Сила і честь", 2,3% - "Опозиційний блок", 1,9% - "Самопоміч", за 1,8% "Партія Шарія" і "Всеукраїнське об'єднання" "Свобода", 1,7% - "Українська стратегія Гройсмана", 0,9% - Радикальна партія Олега Ляшка, 0,5% - "Національний корпус", 0,2% - "Народний фронт".

Сумарно 3,7% опитаних проголосували б за інші партії, проте які саме – не зазначено.

Опитування проводилося з 17 по 24 червня методом особистого інтерв'ю серед 2 017 повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням Центру Разумкова від 24-29 квітня, 41,5% готові проголосувати за "Слугу народу", 14,2% - за "Опозиційну платформу", 13,9% - за "Євросолідарність" та 7% - за "Батьківщину" на виборах в Раду.

Станом на квітень цього року 40,9% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проголосували б за Зеленського, 15,7% - за колишнього президента Петра Порошенка, а 9,2% - за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка на виборах глави держави. Раніше 42,6% українців проголосували б за Зеленського. Таким чином за тиждень рейтинг президента впав на 1,7%.

 

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