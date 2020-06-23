Довіра до Зеленського не збільшилася за час карантину, - "Соцмоніторинг"

Президенту Володимиру Зеленському не довіряють 50,2% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому довіряють Президенту 41,3% опитаних.

У свою чергу Кабінету міністрів не довіряє 74% респондентів, що довіряють - 18,5%.

Верховній Раді не довіряють 75%, довіряють - 18,3%.

Найбільше українців не довіряє прокуратурі - 75,2%, довіряє - 12,6%.

73% не довіряють Національному антикорупційному бюро, 9,2% - довіряють.

Держбюро розслідувань не довіряють 70,4% респондентів, 11,2% - довіряють.

Також 67,5% опитаних не довіряють Національній поліції, довіряє їй 22% респондентів.

При цьому найбільше українці довіряють Збройним силам - 62,4%, не довіряють - 30%.

Опитування проводилося з 10 по 19 червня серед 3 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом face-to-face.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,1%-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, президенту Зеленському у лютому довіряли 49% респондентів, а Кабінету Міністрів та Верховній Раді – 23%.

Тим часом результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 24 травня - 4 червня, свідчать, що рейтинг Володимира Зеленського впав на 3,3% за півтора місяця.

Таким чином, у кінці квітня, згідно з опитуванням КМІС, на виборах глави держави за Володимира Зеленського проголосували б 40,9% респондентів, 15,7% - за колишнього президента Петра Порошенка, а 9,2% - за голову партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.