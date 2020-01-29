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29 січня 2020, середа, 16:32 8
Президент 2020-01-29T16:41:08+02:00
Українські Новини
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%

За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%

Ярина Вацяк
Рейтинг, Рейтинг довріи, Президент, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Скріншот відео ізраїльського
Володимир Зеленський. Скріншот відео ізраїльського "9 каналу"

Після вступу на посаду Президента рейтинг оцінки діяльності Володимира Зеленського впав всього на 2%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

За даними опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, проведеного в серпні 2019 року, 62,8% респондентів позитивно оцінювали перші кроки Зеленського.

Так, 23% опитаних оцінюють їх повністю позитивно, 39,8% - переважно позитивно, 9,5% - переважно негативно, 3,5% - повністю негативно, 24,2% - не змогли відповісти.

У січні 2020 року, Діяльність Президента позитивно оцінили 60,3% опитаних (16,3% повністю позитивно, 44% - переважно позитивно), негативно - 24,9% (17,4% - переважно негативно і 7,5% повністю негативно), а 14,8% не змогли відповісти. Такі дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Як повідомляли Українські Новини, політики та соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язуванні Другої світової війни і Голокост.

Тим часом, Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку.

 

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