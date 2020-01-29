За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%

Після вступу на посаду Президента рейтинг оцінки діяльності Володимира Зеленського впав всього на 2%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

За даними опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, проведеного в серпні 2019 року, 62,8% респондентів позитивно оцінювали перші кроки Зеленського.

Так, 23% опитаних оцінюють їх повністю позитивно, 39,8% - переважно позитивно, 9,5% - переважно негативно, 3,5% - повністю негативно, 24,2% - не змогли відповісти.

У січні 2020 року, Діяльність Президента позитивно оцінили 60,3% опитаних (16,3% повністю позитивно, 44% - переважно позитивно), негативно - 24,9% (17,4% - переважно негативно і 7,5% повністю негативно), а 14,8% не змогли відповісти. Такі дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Як повідомляли Українські Новини, політики та соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язуванні Другої світової війни і Голокост.

Тим часом, Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку.