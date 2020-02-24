Лише 40% українців проголосували б за Зеленського. Решта – за Бойко і Порошенко

40% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського, 15% - за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя", депутата Верховної Ради Юрія Бойка, 13,5% - за колишнього президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на виборах президента, якби вони відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно з результатами опитування, якби вибори Президента відбувалися найближчим часом, найбільше голосів отримав би президент Володимир Зеленський.

Крім того, 15% проголосували б за Бойкп, 13,5% віддали б голос Порошенку, а 10% проголосували б за лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", голову однойменної фракції в Раді Юлію Тимошенко.

Опитування проводилося з 13 по 17 лютого, центр опитав 2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, протести проти розміщення евакуйованих з Уханю підтримують лише 15% опитаних.

Тим часом половина українців не стали б підтримувати Майдан.