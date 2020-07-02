Корисна при недокрів'ї і небезпечна для діабетиків: основні властивості дині

В той час, коли погда б'є температурні рекорди, а спека не планує відступати, серед літнійх сезонних фруктів та ягід диня одна з найкращих втамовує спрагу. Крім того, диня здатна запобігати виникненню деяких серцево-судинних захворювань, а також атеросклерозу. Про це повідомляє apteka.ua.

Зокрема, диня містить велику кількість антиоксидантів, серед яких такі, як холін, зеаксантин і бета-каротин. Ці сполуки, в свою чергу, знижують ризик розвитку низки захворювань.

Антиоксидант зеаксантин у складі дині покращує фільтрацію шкідливих сонячних променів. Таким чином, він грає захисну роль щодо очей і зменшує шкоду від макулярної дегенерації (Maneli Mozaffarieh, 2003). Також існує думка, що вживання дині (3 або більше порцій на день) сприяє зниженню ризику прогресування вікової макулярної дегенерації.

1 порція дині (150 г) містить близько 50 ккал, 0,3 жиру, 13 г вуглеводів, 12 г цукру, 1,4 г клітковини, 1,3 г білка.

Всього 1 порція дині здатна забезпечити майже на 100% добову потребу в вітаміні А, на 95% — у вітаміні С, на 1% — у кальції, на 2% — в залозі і на 5% — у вітаміні К. У дині міститься вітамін В3 (ніацин), В6 (піридоксин), В9 (фолієва кислота та інші корисні для організму сполуки.

Водночас, диня може бути шкідлива в поєднанні з молочними продуктами та алкогольними напоями. З обережністю до дині потрібно ставитися матерям, які годують, оскільки вона може викликати проблеми з травленням у дитини. Її не рекомендують особам з цукровим діабетом, а також із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

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