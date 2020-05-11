Кращі продукти проти старіння. Як зберегти молодість за допомогою буряка, авокадо і граната

В той час, як експерти ток-шоу "Корисна програма" розповіли, які продукти допоможуть у боротьбі із зайвою вагою, також представили овочі і фруктів, які допоможуть зберегти молодість, красу і можливість залишатися активними. Про це повідомляється в анонсі "Корисної програми", яка вийде на телеканалі "Інтер" у вівторок, 12 травня, в 10:00, передають Українські Новини.

Уникнути старіння неможливо, але можна уповільнити цей процес і поліпшити тонус шкіри. Експерти "Корисної програми" розповіли про ТОП-3 продукти: буряк, авокадо і гранат, які допоможуть уповільнити процес старіння. Вони мають потужні антиоксиданти, натуральні олії, мінерали і вітаміни.

"Буряк, наприклад, добре виводить всі види токсинів з організму, покращує травлення, нормалізує тиск і бореться з вільними радикалами – першими ознаками старіння. М'якоть стиглого плоду авокадо насичена поживними омолоджуючими речовинами: вітамінами А, С і Е, омега-3 жирними кислотами, які роблять шкіру пружною та еластичною. А гранат вважається королівським плодом для тих, хто хоче залишатися юним багато років. Завдяки жиророзчинним вітамінам F і E, що входять до його складу, відбувається омолодження шкіри і оновлення клітин. Якщо хочете залишатися молодими і здоровими, частіше вживайте буряк, авокадо і гранат", – розповів ведучий Олександр Лук'яненко.

Як зберегти молодість. Фото: ток-шоу "Корисна програма"

Які корисні речовини містяться в цих продуктах, чи можуть завдати шкоду організму, які страви можна приготувати, а також відповіді на багато інших питань можна дізнатися в тематичному випуску ток-шоу "Корисна програма". Вона вийде на телеканалі "Інтер" 12 травня, в 10:00. У ролі зіркових експертів виступатимуть українські співачки: Оксана Пекун, Наталя Валевська та Наталка Карпа.

Анонс тематичних випусків "Корисної програми"

13 травня – ТОП-3 найкорисніших молочних продуктів.

14 травня – випуск про ТОП-3 продуктів проти паразитів.

15 травня – рейтинг кращих продуктів для здоров'я очей.

16 травня – рейтинг корисної риби.

Як повідомляли Українські Новини, експерти "Корисної програми" розповіли, які солодощі можна вживати під час схуднення і без шкоди для організму.

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