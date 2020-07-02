Корисна для вагітних і запобігає раку кишечника. Властивості кукурудзи

Від час літнього і жаркого сезону, кукурудза є одним із популярних продуктів, який володіє незвичайним смаком, а також безліччю корисних властивостей і вітамінів, таких як А, С, Е, і інші. Про користь і властивості більш докладно повідомляє dietology.pro. Найбільше в даному продукті міститься вуглеводів і білків. Саме в кукурудзі виявлено невеликий відсоток природного золота. З корисних речовин і вітамінів особливо слід відзначити: вітаміни А, З, Е; нікотинову кислоту; пантотенову і фолієву кислоти; калій і кальцій; натрій, нікель; фосфор і магній. Збагачена клітковиною, цукрова кукурудза цілюще діє на роботу кишкового тракту і є незамінним помічником при запорах. Вона виводить з організму "поганий" холестерин і чистить судини, а також добре впливає на сечостатеву систему людини. Якщо вживати її в їжу регулярно і помірно, вона допоможе завжди підтримувати гарний настрій і навіть позбавить від депресії та зневіри. Ферменти, що містяться в кукурудзяних качанах, запобігають розвитку раку кишківника, особливо нижніх відділів. Також ферментний склад відмінно чистить печінку і жовчні протоки, запобігає жовчокам'яній хворобі. Людям, які стежать за харчуванням, буде цікаво дізнатися, скільки калорій міститься в 100 г продукту: у сирому зерні — 86; у вареному зерні — 123; у зернах після парової обробки — 80. Варену кукурудзу рекомендують вживати як вагітним, так і жінкам, які годують груддю. Вона чудова тим, що не містить глютен, який часто стає причиною алергічних реакцій у малюків на материнське молоко. Кукурудза стимулює лактацію і підвищує життєвий тонус мами. При вагітності вона допомагає впоратися з нудотою і покращує травлення. Як повідомляли Українські Новини, експерти назвали продукти, які запобігають старінню.