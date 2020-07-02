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  • Корисна для вагітних і запобігає раку кишечника. Властивості кукурудзи
02 липня 2020, четвер, 07:00 6
Життя 2020-07-02T08:45:01+03:00
Українські Новини
Корисна для вагітних і запобігає раку кишечника. Властивості кукурудзи

Корисна для вагітних і запобігає раку кишечника. Властивості кукурудзи

Елизавета Кесельман
корисні властивості, корисні продукти, Кукурудза, рак кишківника
Кукурудза. Фото: pixabay
Кукурудза. Фото: pixabay

Від час літнього і жаркого сезону, кукурудза є одним із популярних продуктів, який володіє незвичайним смаком, а також безліччю корисних властивостей і вітамінів, таких як А, С, Е, і інші. Про користь і властивості більш докладно повідомляє dietology.pro.

Найбільше в даному продукті міститься вуглеводів і білків. Саме в кукурудзі виявлено невеликий відсоток природного золота. З корисних речовин і вітамінів особливо слід відзначити:

  • вітаміни А, З, Е;
  • нікотинову кислоту;
  • пантотенову і фолієву кислоти;
  • калій і кальцій;
  • натрій, нікель;
  • фосфор і магній.

Збагачена клітковиною, цукрова кукурудза цілюще діє на роботу кишкового тракту і є незамінним помічником при запорах. Вона виводить з організму "поганий" холестерин і чистить судини, а також добре впливає на сечостатеву систему людини. Якщо вживати її в їжу регулярно і помірно, вона допоможе завжди підтримувати гарний настрій і навіть позбавить від депресії та зневіри.

Ферменти, що містяться в кукурудзяних качанах, запобігають розвитку раку кишківника, особливо нижніх відділів. Також ферментний склад відмінно чистить печінку і жовчні протоки, запобігає жовчокам'яній хворобі.

Людям, які стежать за харчуванням, буде цікаво дізнатися, скільки калорій міститься в 100 г продукту:

  • у сирому зерні — 86;
  • у вареному зерні — 123;
  • у зернах після парової обробки — 80.

Варену кукурудзу рекомендують вживати як вагітним, так і жінкам, які годують груддю. Вона чудова тим, що не містить глютен, який часто стає причиною алергічних реакцій у малюків на материнське молоко. Кукурудза стимулює лактацію і підвищує життєвий тонус мами. При вагітності вона допомагає впоратися з нудотою і покращує травлення.

Як повідомляли Українські Новини, експерти назвали продукти, які запобігають старінню.

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