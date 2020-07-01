В Одесі ігнорують карантин: на пляжах і в громадському транспорті не носять маски

В Одесі люди ігнорують карантинні заходи навіть після їх нещодавнього посилення 22 червня , відвідуючи громадські місця та пляжі без масок, а також не дотримуючись соціального дистанціювання. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

У розпал карантину в Одесі люди не дотримуються карантинних обмежень ні на пляжах, ані в громадському транспорті.

Як видно на фото, на одеському пляжі "Отрада" люди відпочивають без захисних масок.

Пляж "Отрада"

Особливо багато людей спостерігається на вихідних. На пляжі багато відпочиваючих, ніде і яблуку впасти. Однак, люди ігнорують карантинні заходи, як видно на фото – на пляжі відпочивають без масок, крім того – не дотримують дистанцію.

В Одесі порушують карантин

Ігнорують карантинні правила не тільки на пляжах, а й у громадському транспорті. Як видно на відео, у маршрутки утворилася юрба людей. Як місцеві жителі, так і туристи без захисних масок і порушують дистанцію.

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Як повідомляли Українські Новини, подібним чином в Одесі відкривався курортний сезон – з ігноруванням засобів індивідуального захисту та соціального дистанціювання.

Тим часом працівників одеських пляжів зобов'язали носити маски, дотримуватися особистої гігієни та дистанціювання в 2 метри.