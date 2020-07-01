Рубль посеред тижня знову впав у ціні. Курс російської нацвалюти на 1 липня

У середу, 1 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс готівкового рубля впав на 3 копійки до 3,30 гривень за 10 рублів, у порівнянні з попереднім днем, 30 червня, коли курс залишався незмінним з кінця попереднього тижня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу підвищився у порівнянні з 30 червня на 3 копійки і становить 3,91 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 1 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Средній 3,30 3,91 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,30 3,71

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 1 червня, курс євро та долара продовжує падати. Так, курс продажу готівкового долара за добу знизився на 0,92 коп. до 26,7861, а купівлі – впав на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Тим часом Національний банк України підвищив встановлюваний на 1 червня офіційний курс гривні на 2,46% до 26,6676 UAH/USD.

Крім того, перед початком літа фінансисти порекомендували українцям не продавати валюту, оскільки восени долар коштуватиме дорожче. Фінансисти кажуть, що зараз сприятливий час для купівлі валюти.