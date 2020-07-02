Україна буде розшифровувати "чорні скриньки" збитого літака МАУ в Ірані

Франція запросила Україну взяти участь у розшифровці бортових самописців ("чорні скриньки") збитого над Тегераном (Іран) рейсового літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це написав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі у розшифровки "чорних скриньок" РЅ752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) повинні прибути в Ліон (Франція) 20 липня поточного року", – написав він.

Єнін підкреслив, що завдання України – забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

За його словами, це наблизить до встановлення справедливості і гідних компенсацій сім'ям загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня Іран повідомив про намір направити до Франції "чорні скриньки" збитого літака МАУ.

Також раніше 5 країн вимагали від Ірану передати "чорні скриньки" збитого пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".