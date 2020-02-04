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04 лютого 2020, вівторок, 21:58 8
Зовнішня політика 2020-02-04T21:59:33+02:00
Українські Новини
П'ять країн вимагають від Ірану передати "чорні ящики"

П'ять країн вимагають від Ірану передати "чорні ящики"

Валерия Драгомирова
авіакатастрофа, МАУ, Іран, чорні скриньки
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крах літака МАУ в Ірані. Фото: Twitter/@isna_farsi

П'ять країн, чиї громадяни загинули 8 січня в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України"(МАУ) під Тегераном, звернулися до Ірану з вимогою передати бортових самописців.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті МЗС Канади за результатами телеконференції представників Канади, Афганістану, Великобританії, Швеції та України.

"Всі країни стурбовані тим, що Іран не передав "чорні скриньки". Додаток 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію вимагає, щоб це було зроблено невідкладно. Щоб показати, що Іран як і раніше готовий повідомляти про подію в повній і прозорій формі, він повинен негайно передати "чорні скриньки", – йдеться в повідомленні.

Учасники обговорення погодилися щодо потреби "продовження тиску заради досягнення підзвітності, прозорості і справедливості для жертв рейсу PS752".

"Крім того, учасники взяли на себе зобов'язання досягти згоди щодо юридичних варіантів переговорів з Іраном щодо відповідальності за цей вчинок, щоб домогтися справедливості, у тому числі належних компенсацій для родичів жертв рейсу PS752", - заявили в МЗС Канади.


Нагадаємо, іранські ЗМІ повідомили, що Іран більше не буде ділитися з Україною матеріалами про катастрофу МАУ.

Раніше Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

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