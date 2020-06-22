Іран передасть "чорні скриньки" збитого літака МАУ у Францію

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Ірану, передають Українські Новини.

"Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф каже, що Іран відправить "чорні скриньки" українського пасажирського літака, що розбився біля Тегерана в січні, у Францію для аналізу найближчими днями", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, міністр закордонних справ Ірану обговорив передачу "чорних скриньок" з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем.

Іранський дипломат зазначив, що рішення про відправлення бортового реєстратора було прийнято вже давно, заявивши, що рішення буде реалізовано найближчим часом.

Міністр закордонних справ Заріф також повідомив свого канадського колегу про те, що Ісламська Республіка Іран вже поінформувала Україну про свою готовність розв'язувати юридичні питання, порядок виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих у результаті трагічного інциденту, а також виплати компенсацій.

Проте, як зазначив Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів.

Крім того, спалах коронавірусу і припинення міжнародних польотів призвели до тимчасового припинення планів з розшифровки "чорних скриньок" та інших заходів, у той час як заходи з розслідування цього випадку незабаром відновляться.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном про авіакатастрофу МАУ.

Раніше повідомлялося про те, що Офіс генпрокурора просив Канаду надати докази того, що літак збила ракета і наполягав на тому, щоб катастрофу літака МАУ в Ірані розслідувала міжнародна група.