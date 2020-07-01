У Києві захворюваність на коронавірус зросла майже вдвічі за добу

30 червня кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася на 101 особу до 5 138 порівняно з минулою добою.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася ще на 101 особу. На сьогодні в столиці вже 5 138 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — сказав він.

Серед 46 хворих жінок у віці від 19 до 83 років та 48 чоловіків від 18 до 83 років, а також 3 дівчинки (1, 6 та 14 років) і 4 хлопчика (від 1 місяця до 14 років).

Також захворіли 7 медиків.

В лікарні столиці госпіталізовано 9 хворих, а інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 35 киян.

Всього від коронавірусу одужали вже 1 598 столичних жителів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському та Дніпровському районах — по 15, у Дарницькому — 14, у Деснянському — 11 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) заборонила роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.

Також 30 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 664 до 44 998, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 173 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 5,9%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 16,7%.