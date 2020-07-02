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  • У трьох знаків зодіаку можливі проблеми зі здоров'ям сьогодні, — астролог
02 липня 2020, четвер, 05:00 4
Lifestyle 2020-07-02T08:30:04+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку можливі проблеми зі здоров'ям сьогодні, — астролог

У трьох знаків зодіаку можливі проблеми зі здоров'ям сьогодні, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 2 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 2 липня 2020. Фото: pixabay

У той час, як труднощі 1 липня пережили Овни, Стрільці, Козероги, період магнітних бур, одна з яких відбудеться в четвер, у метеочутливих людей може погіршитися самопочуття. Астролог прогнозує, що з проблемами зі здоров'ям у цей день зіткнуться Діви, Водолії і Риби. Детальніше про те, що чекає представників цих трьох знаків зодіаку 2 липня, розкажуть Українські Новини.

Діва

У цей день тонус організму Дів не буде занадто високим. Щоб пом'якшити цю проблему, постарайтеся правильно спланувати режим дня, а також грамотно поєднувати харчові продукти. Зірки запевняють, що четвер підійде для невеликого розвантаження організму. Сідати на повноцінну дієту зовсім необов'язково, але от трохи обмежити себе в їжі не зашкодить.

Водолій

У Водоліїв може виникнути непередбачена алергічна реакція на той чи інший продукт, тому зірки радять намагатися вживати якомога менше їжі, яка могла б так на них вплинути. Також варто хоч деякий час побути на сонці, адже організму представників цього знака особливо потрібен вітамін D.

Риби

Рибам Зірки радять уважно прислухатися до свого організму: він підкаже, що йому зараз життєво необхідно. Довіртеся своєму чуттю. Крім того, в цей день варто уважніше дивитися під ноги і по сторонах, адже є ризик травмуватися.

Як повідомляли Українські Новини, липень буде спекотним, але також буде багато дощів з грозами, шквалами і градом.

Крім того, в липні очікується кілька астрономічних явищ.

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