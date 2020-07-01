Трьох знаків зодіаку чекають труднощі сьогодні, — астролог

Тоді як у вівторок зірки були на боці Раків, Левів і Скорпіонів, в перший день липня Овни, Стрільці і Козероги зіткнуться з складнощами. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку у середу, 1 липня, розкажуть Українські Новини.

Овен

Овнів чекає неоднозначний день, протягом якого можуть виникнути різні перешкоди в справах і перешкоди на шляху. Зірки запевняють, що рішучі дії заберуть багато сил, але це буде єдино вірним рішенням, щоб досягти якогось позитивного результату. Пасивність і лінощі у справах тільки погіршать ситуацію.

Стрілець

У Стрільців буде складний, але їх впевненість у власних силах дозволить вдало впоратися з поставленими завданнями. У спілкуванні з близькими буде складно вибудовувати лінію поведінки. У будь-який момент можуть визріти конфліктні ситуації, вирішувати які-небудь питання спільно небажано.

Козеріг

Ранок буде складним періодом для Козерогів. Багато чого з того, що запланували, не вдасться реалізувати, що стане причиною нервозності представників цього знака зодіаку. В цей час відразу кілька справ потребуватимуть пильної уваги, буде складно сконцентруватися на головному, а допомоги з боку не варто чекати. Рішення потрібно приймати самостійно, покладаючись тільки на власний досвід.

Як повідомляли Українські Новини, у липні середньодобові температури очікуються вище, ніж найвищі показники серпня.

Крім того, в липні буде декілька магнітних бур.