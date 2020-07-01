На Шацьких озерах посилили карантин: будуть зачиняти заклади та вимикати музику о 22:00

У Шацькому районі Волинської області посилили карантин в той час, як 30 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 664 до 44 998, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 173 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 5,9%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 16,7%.

Про це повідомила Шацька райдержадміністрація.

Прийнято рішення посилити державний санітарний контроль за торговими точками, продуктовими ринками, громадським харчуванням, розважальними закладами на території району.

З підприємцями, що надають послуги на територіях відпочинку села Світязь і в прибережних смугах озер Світязь і Пісочне – буде проведена роз'яснювальна робота щодо забезпечення режиму закладів і відсутності музики після 22 годин на період карантину.

Також райдержадміністрація своїм рішенням заборонила роботу розважальних атракціонів і тематичних парків на період карантину.

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