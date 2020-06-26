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26 июня 2020, пятница, 19:36 404
Общество 2020-06-26T19:36:09+03:00
Українські Новини
Вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19

Вирусолог рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого роста случаев Covid-19

Валерия Драгомирова
Карантин, Вирусолог, Коронавирус, Общественный транспорт, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рекомендует меньше пользоваться общественным транспортом из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Каждый должен о себе заботиться самостоятельно - максимально уменьшить количество контактов, по возможности купить себе велик или самокат и ездить на работу не на общественном транспорте", - сказал Донской.

Он отметил, что причинами соответствующего всплеска являются снятие карантинных ограничений, несоблюдение подавляющим большинством людей банальных методов самозащиты.

Как сообщали Українські Новини, обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус.


Кроме того, в Украине за сутки коронавирус не обнаружили только в двух областях.

Тем временем 37% украинцев считают, что коронавирус был специально разработан и распространен для уменьшения населения. 

 

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