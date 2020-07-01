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01 липня 2020, середа, 22:54 4
Політика 2020-07-01T23:33:52+03:00
Українські Новини
Півтора мільйона за життя: в Україні почалися виплати сім'ям загиблих від коронавірусу лікарів

Півтора мільйона за життя: в Україні почалися виплати сім'ям загиблих від коронавірусу лікарів

Надежда Комендантова
Медики-добровольці, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

Перші 2 сім'ї загиблих через коронавірус лікарів отримали виплати на минулому тижня, які раніше Кабмін встановив у розмірі 1 575 500 гривень.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила під час брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Перші дві сім'ї, з Івано-Франківської та Закарпатської областей, минулого тижня отримали виплати, у зв'язку з тим, що втратили своїх близьких. Це були медичні працівники, які захворіли COVID-19", - сказала вона.

Лазебна зазначила, що це були планові страхові виплати з Фонду соціального страхування.

Крім цього, вона підкреслила, що на засіданні Кабміну у Фонд соцстрахування були включені трансферти з Фонду по боротьбі з коронавірусом у розмірі 233 млн гривень.

Так, через кілька днів буде продовжена виплата на випадок смерті медпрацівника від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків в розмірі 1 575 500 гривень іншим сім'ям.

Як повідомляли Українські Новини, тільки половину з хворих COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі.

Також з початку пандемії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч медпрацівників.

Тим часом, медикам, які захворіли на коронавірус, пообіцяли виплати до 630 тисяч гривень.

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