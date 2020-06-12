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12 червня 2020, пʼятниця, 09:49 8
Суспільство 2020-06-12T11:15:01+03:00
Українські Новини
Хворим на коронавірус медикам пообіцяли до 630 тисяч гривень

Хворим на коронавірус медикам пообіцяли до 630 тисяч гривень

Ольга Фандорина
МОЗ, компенсація, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, зарплати лікарям
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepik
Коронавірус. Лікар. медик. Медицина. Фото: freepik

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, хворі на коронавірусну інфекцію, яких в Україні вже більш ніж 5 тисяч, можуть отримати виплати у розмірі до 630 тис. гривень.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Якщо є професійне захворювання медпрацівника COVID-19, то виплати до 630 тис. гривень залежно від ступеня втрати працездатності або встановлення інвалідності", — сказав Степанов.

Також 1,576 млн гривень становлять виплати сім'ям медичних працівників, які померли внаслідок інфікування.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Верховна Рада встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня в разі смерті від коронавірусної інфекції.

Тільки половину з медиків, що заразилися COVID-19,  вважають такими, що заразилися на роботі.

Тим часом, в Україні медики борються з коронавірусом в саморобних захисних костюмах та з поліетиленовими пакетами на взуття.

 

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