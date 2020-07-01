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01 липня 2020, середа, 16:47 7
Суспільство 2020-07-01T18:30:03+03:00
Українські Новини
Мережа кінотеатрів "Оскар" відкриється в Києві із завтрашнього дня

Мережа кінотеатрів "Оскар" відкриється в Києві із завтрашнього дня

Валерия Драгомирова
Карантин, Кінотеатри, Кінотеатр
Кінотеатр. Фото: freepik
Кінотеатр. Фото: freepik

Київ посилив карантин, а мережа кінотеатрів "Оскар" має намір відновити роботу в Києві з 2 липня, в той час, як

Про це йдеться в повідомленні кінотеатру, передають Українські Новини.

"Раді повідомити вам, що ми відкриваємося з 2 липня", - сказано в ньому.

Наголошується, що кінотеатр буде проводити температурний скринінг персоналу, забезпечить працівників засобами індивідуального захисту, розмістить засоби дезінфекції біля квиткових кас, барів, входів у кінотеатри, санвузлах для вільного користування глядачами, зробить маркери з позначками у 1,5 метра для дотримання соціальної дистанції.

Також вводиться безконтактний розрахунок і безконтактне сканування квитка, продаж і видача всієї продукції барів у одноразовому безпечному пакуванні.

Усі меблеві поверхні в зоні відпочинку, клавіатура терміналу безготівкового розрахунку, бари кінотеатру, каси, зали кінотеатру будуть додатково дезінфікуватися.

Квитки до продажу на цю мить не доступні.

Як повідомляли Українські Новини, мережа тимчасово припинила роботу з 12 березня.

Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу кінотеатрів з 2 липня.Тим часом в липні в прокат вийдуть серіали - топ-5.

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