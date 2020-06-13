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13 червня 2020, субота, 14:00 5
Суспільство 2020-06-13T14:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмін заборонив відкривати кінотеатри з 15 червня, — Степанов

Кабмін заборонив відкривати кінотеатри з 15 червня, — Степанов

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, Степанов, ЗНО, кінотеатр, пробне ЗНО, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Кінотеатр. Фото: freepik
Кінотеатр. Фото: freepik

Кабінет Міністрів вніс зміни в постанову уряду, якою регламентується карантин, підтимавши ініціативу Міністерства охорони здоров'я України. Ці зміни стосуються не тільки проведення пробного ЗНО, а кінотеатрів, які не запрацюють з 15 червня. Про це на щоденному брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Зокрема з 15 червня не буде відновлена робота кінотеатрів, не буде проводитися пробне зовнішнє незалежне оцінювання, але послаблюються правила обсервації для осіб, що приїжджають з-за кордону.

"Це постанова, яка регламентує наші карантинні обмеження. По-перше, ми обмежили діяльність кінотеатрів, щоб не допустити погіршення ситуації з коронавірусом. До цього я зустрічався з представниками великих мереж кінотеатрів і погодив всі ці питання. Крім цього ми пропонуємо інший пропускний режим через КПВВ, а також скасовуємо проведення пробного ЗНО", - підкреслив Максим Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні понад 750 випадків коронавірусу за добу.

Крім того, за даними ЗМІ, в Офісі президента спалах коронавірусу.

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