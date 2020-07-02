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02 липня 2020, четвер, 06:15 8 Карта
Суспільство 2020-07-02T08:30:03+03:00
Українські Новини
Літня відпустка в Одесі: як доїхати без заторів на чорноморське узбережжя

Літня відпустка в Одесі: як доїхати без заторів на чорноморське узбережжя

Ирина Николенко
Відпустка, відпочинок, Затори на дорогах, відпочинок на морі, Відпочинок в Одесі
Пробки на трасі Одеса - Київ. Фото: Facebook/Григорій Веприк
Пробки на трасі Одеса - Київ. Фото: Facebook/Григорій Веприк

В Україні попри карантин у розполі сезон відпусток, українці почали масово їхати відпочивати на море в бік Одеси, внаслідок чого на трасі Київ-Одеса утворився багатокілометровий затор.

Українські Новини розкажуть про кілька способів, як не "застрягти" на дорозі у заторах та швидко доїхати на Чорне море.

Літній сезон вже в розпалі, тому українці все більше їдуть відпочивати на море. Найпопулярніше місце для відпустки поки залишається Одеса. Однак, щоб не застрягти в транспортному заторі, є декілька варіантів як швидко дістатися до чорноморського узбережжя.

Об'їзні шляхи

Потрапити до Одеси можна не тільки через трасу Київ-Одеса. Є два об'їзних шляхів для легкових автомобілів, які оприлюднила патрульна поліція Одеської області.

Маршрут для легкових авто – через села Болгарка-Вигода-Паліївка.

ффффОб'їзні шляхи. Фото: Facebook/Патрульна поліція Одеської області

На морі поїздом

Дістатися до Одеси без пробок можна і поїздом.

Зараз курсують такі маршрути з Києва:

  • №761 Л Київ-Одеса
  • №763 Л Київ-Одеса
  • №763 Про Київ-Одеса
  • №105 До Київ-Одеса

Авіасполучення

Україна поступово відновлює і внутрішні авіарейси. Тому на море можна потрапити літаком.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у Київській області відновив авіарейси Київ-Одеса. Зараз вже доступні авіаперельоти компаній "Wind Rose", "Sky Up Airlines".

Раніше Українські Новини повідомляли, в Одесі на пляжах відпочивальники ігнорують карантинні обмеження: не носять маски і порушують дистанцію.

Під час посилення карантину, в Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри.

Тим часом, "Укрзалізниця" призначила шість потягів до морських курортів.

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