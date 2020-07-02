Літня відпустка в Одесі: як доїхати без заторів на чорноморське узбережжя

В Україні попри карантин у розполі сезон відпусток, українці почали масово їхати відпочивати на море в бік Одеси, внаслідок чого на трасі Київ-Одеса утворився багатокілометровий затор. Українські Новини розкажуть про кілька способів, як не "застрягти" на дорозі у заторах та швидко доїхати на Чорне море. Літній сезон вже в розпалі, тому українці все більше їдуть відпочивати на море. Найпопулярніше місце для відпустки поки залишається Одеса. Однак, щоб не застрягти в транспортному заторі, є декілька варіантів як швидко дістатися до чорноморського узбережжя. Об'їзні шляхи Потрапити до Одеси можна не тільки через трасу Київ-Одеса. Є два об'їзних шляхів для легкових автомобілів, які оприлюднила патрульна поліція Одеської області. Маршрут для легкових авто – через села Болгарка-Вигода-Паліївка. Об'їзні шляхи. Фото: Facebook\/Патрульна поліція Одеської області На морі поїздом Дістатися до Одеси без пробок можна і поїздом. Зараз курсують такі маршрути з Києва: №761 Л Київ-Одеса №763 Л Київ-Одеса №763 Про Київ-Одеса №105 До Київ-Одеса Авіасполучення Україна поступово відновлює і внутрішні авіарейси. Тому на море можна потрапити літаком. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у Київській області відновив авіарейси Київ-Одеса. Зараз вже доступні авіаперельоти компаній "Wind Rose", "Sky Up Airlines". Раніше Українські Новини повідомляли, в Одесі на пляжах відпочивальники ігнорують карантинні обмеження: не носять маски і порушують дистанцію. Під час посилення карантину, в Одесі працівників пляжу зобов'язали носити маски і дотримувати соціальну дистанцію в 2 метри. Тим часом, "Укрзалізниця" призначила шість потягів до морських курортів.