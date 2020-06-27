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27 июня 2020, суббота, 14:38 168
Общество 2020-06-27T15:15:01+03:00
Українські Новини
Километровая пробка на въезде в Одессу: из-за ремонта дамбы перекроют трассу на Киев

Километровая пробка на въезде в Одессу: из-за ремонта дамбы перекроют трассу на Киев

Ольга Фандорина
Одесса, Пробки
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк

Сегодня, 27 июня, на въезде в Одессу растянулась многокилометровая пробка. Движение транспорта осложнено из-за дорожных работ.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Согласно данным сервиса, пробка растянулась на несколько километров перед выездом на дамбу Хаджибейского лимана. На полосе, которая ведет к Одессе, идут дорожные работы.

В связи с этим в Одесской области временно перекроют дамбу "Хаджибей" и, соответственно, движение по трассе Киев-Одесса. Дорогу перекрывают на время ремонта дамбы.

Как сообщилив патрульной полиции Одесской области, с 23:00 27 июня до 05:00 28 июня в связи с проведением ремонтных работ на дамбе "Хаджибей" будет временно ограничено движение на участке трассы Киев-Одесса.

"На месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут движения", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности". Город фактически добился мирового чемпионства по необъяснимости пробок демографическим фактором – он имеет наименьшие показатели в комбинации численность населения/плотность/размер агломерации.

Тем времене в 2019 году среднестатистический водитель Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

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