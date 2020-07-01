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01 липня 2020, середа, 15:56 7
Суспільство 2020-07-01T18:30:04+03:00
Українські Новини
Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 випадків на 100 тис. населення, — Офіс президента

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 випадків на 100 тис. населення, — Офіс президента

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Статистика. Фото: Pexels
Коронавірус. Статистика. Фото: Pexels

В той час, як в Україні кількість хворих на Covid-19 збільшилася на 664 до 44 998, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 173 порівняно з попередньою добою, 29 червня, показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс до 58 випадків на 100 тис. населення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського із запобігання поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Показник захворюваності COVID-19 в Україні зріс і зараз становить 58 осіб на 100 тисяч населення", - сказано в ньому.

Станом на 22 червня цей показник становив 47 випадків на 100 тис. населення.

"Однак задіяння апаратів ШВЛ (штучної вентиляції легенів) досить низька - всього 6,5%", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними Офісу, знизився рівень захворюваності медиків.

"Ми стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед хворих медики склали п'яту частину, то зараз їх 9,5%", - повідомив Зеленський.

Офіс також акцентує увагу на тому, що в Україні досить низький рівень смертності від коронавірусу.

Водночас підкреслюється, що уряд готується до другої хвилі епідемії.

Під час наради у президента Національна поліція доповіла, що за останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де було зафіксовано порушення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) заборонила роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів після 22:00.

Також Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набули чинності.

 

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