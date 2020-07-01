Захворюваність на коронавірус в Україні після одноденного зростання впала

За минулу добу, 30 червня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 5,9%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 16,7%. Так, кількість хворих на Covid-19 збільшилася на 664 до 44 998, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 173 порівняно з попередньою добою, 29 червня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, станом на ранок 1 липня в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 173 летальних, 19 548 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 664 нових випадки, видужала 433 особи, померли 14 осіб.

Таким чином, 30 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 664 проти 433.

Кількість нових випадків захворювання і 30 червня становила 1,5% від загальної кількості хворих на 29 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 1 липня становила 24 277 осіб, що на 0,9% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (5 578), в Києві (5 138) і Чернівецькій області (4 850).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1876 випадків;

Волинська область — 2427 випадків;

Дніпропетровська область — 1090 випадків;

Донецька область — 484 випадки;

Житомирська область — 1408 випадків;

Закарпатська область — 2961 випадок;

Запорізька область — 572 випадки;

Івано-Франківська область — 2438 випадків;

Кіровоградська область — 647 випадків;

м. Київ — 5138 випадків;

Київська область — 2610 випадків;

Львівська область — 5578 випадків;

Луганська область — 80 випадків;

Миколаївська область — 447 випадків;

Одеська область — 1712 випадків;

Полтавська область — 319 випадків;

Рівненська область — 3784 випадки;

Сумська область — 297 випадків;

Тернопільська область — 1930 випадків;

Харківська область — 2169 випадків;

Херсонська область — 193 випадки;

Хмельницька область — 805 випадків;

Чернівецька область — 4850 випадків;

Черкаська область — 645 випадків;

Чернігівська область — 538 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.

Також Львівська область десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус.