Хабар $6 млн Холодницкому і Ситнику. Затриманий перший заступник начальника управління Податкової в Києві

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) затримали першого заступника начальника Управління Державної податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Миколи Злочевського за підозрою в дачі хабара в розмірі 5 млн доларів керівникам САП і НАБУ Назару Холодницькому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка.

Про це на брифінгу повідомили Ситник і Холодницький, передають Українські Новини.

Керівники САП і НАБУ зазначили, що справу хотіли закрити до 14 червня, до дня народження Злочевського.

До передачі хабара підключили агента НАБУ Євгена Шевченка, завдяки якому і вдалося викрити підозрюваних.

Спочатку підозрювані запропонували 1 млн доларів за передачу справи в інші правоохоронні органи, але пізніше, після відмови, було запропоновано 5 млн доларів за закриття справи до 14 червня.

При затриманні підозрюваних було вилучено 5 млн доларів, ще 1 млн доларів був вилучений в машині у першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві.

Всі гроші змогли підрахувати за ніч.

Чиновнику Податкової повідомили про підозру у дачі хабара за ст. 369 Кримінального кодексу.

В рамках справи перевіряється причетність співробітників Офісу генерального прокурора до цієї корупційної схеми, оскільки співробітник Офісу генпрокурора здійснював моніторинг документів про закриття справи в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і передавав цю інформацію підозрюваним.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою в дачі Ситнику і Холодницькому 6 млн доларів хабара.