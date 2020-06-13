підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 червня 2020, субота, 12:25 7
Силові структури 2020-06-13T12:27:07+03:00
Українські Новини
Хабар $6 млн Холодницкому і Ситнику. Затриманий перший заступник начальника управління Податкової в Києві

Хабар $6 млн Холодницкому і Ситнику. Затриманий перший заступник начальника управління Податкової в Києві

Валерия Драгомирова
Назар Холодницький, Артем Ситник, Хабар, Микола Злочевський
Спроба дати хабар. Фото: прес-служба САП
Спроба дати хабар. Фото: прес-служба САП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) затримали першого заступника начальника Управління Державної податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Миколи Злочевського за підозрою в дачі хабара в розмірі 5 млн доларів керівникам САП і НАБУ Назару Холодницькому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка.

Про це на брифінгу повідомили Ситник і Холодницький, передають Українські Новини.

Керівники САП і НАБУ зазначили, що справу хотіли закрити до 14 червня, до дня народження Злочевського.

До передачі хабара підключили агента НАБУ Євгена Шевченка, завдяки якому і вдалося викрити підозрюваних.

Спочатку підозрювані запропонували 1 млн доларів за передачу справи в інші правоохоронні органи, але пізніше, після відмови, було запропоновано 5 млн доларів за закриття справи до 14 червня.

При затриманні підозрюваних було вилучено 5 млн доларів, ще 1 млн доларів був вилучений в машині у першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві.

Всі гроші змогли підрахувати за ніч.

Чиновнику Податкової повідомили про підозру у дачі хабара за ст. 369 Кримінального кодексу.

В рамках справи перевіряється причетність співробітників Офісу генерального прокурора до цієї корупційної схеми, оскільки співробітник Офісу генпрокурора здійснював моніторинг документів про закриття справи в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і передавав цю інформацію підозрюваним.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою в дачі Ситнику і Холодницькому 6 млн доларів хабара.

Більше новин про: Назар Холодницький Артем Ситник Хабар Микола Злочевський

За $6 млн хабара Ситнику і Холодницькому затримали...
Ситнику і Холодницькому пропонували 6 млн доларів ...
Burisma Group заперечує свою причетність до подій,...
Венедіктова вважає, що у Холодницького є шанс пере...
Новий антирекорд. В Україні понад 750 випадків коронавірусу за добу
У Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Новини
На коронавірус у світі хворіють 7,6 млн осіб. Дані 13 червня 12:42
Хабар $6 млн Холодницкому і Ситнику. Затриманий перший заступник начальника управління Податкової в Києві 12:25
В Україні скасували пробне ЗНО через коронавірус 11:42
Новий антирекорд. В Україні понад 750 випадків коронавірусу за добу 11:23
Burisma Group заперечує свою причетність до подій, зазначених у повідомленнях правоохоронних органів та ЗМІ 11:17
більше новин
Єрмак в Парижі обговорив з радником президента Франції "мінський процес" 23:53
Burisma Group заперечує свою причетність до подій, зазначених у повідомленнях правоохоронних органів та ЗМІ 11:17
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Госаудитслужба виявила порушень на 100 млн грн в діях колишнього в. о. члена правління УЗ Романа Веприцького, - ЗМІ 11:49
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус 14:16
Хвора на коронавірус Олена Зеленська нещодавно відвідувала будинок для дітей з інвалідністю 17:41
більше новин
До кінця адаптивного карантину залишилося 9 днів. Які діють послаблення
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok