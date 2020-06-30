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30 червня 2020, вівторок, 11:46 12
Суспільство 2020-06-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус в Києві зросла

Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус в Києві зросла

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

За минулу добу, 29 червня, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві збільшилася на 57 людей до 5 037  порівняно з минулою добою, 28 червня.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"У 57 жителів Києва виявили коронавірус за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 5 037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко.

Серед захворілих одна дитина (восьмирічний хлопчик), 24 жінки (віком від 18 до 72 років) та 32 чоловіки (від 20 до 67 років).

В тому числі захворіли 6 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі - 21, у Шевченківському - 16, у Деснянському - 10.

В лікарні столиці госпіталізували 14 хворих, а інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 11 киян.

Всього коронавірус подолали 1 563 столичних жителя.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 706 до 44 334 кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 1 159 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 9,3%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 33,3%.

А Київська область посилила карантин з 26 червня: які обмеження набрали чинності.

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