З 1 липня поновлюється кільцевий рух міської електрички в Києві

КП "Київпастранс" відновило кільцевий рух міської електрички з середи, 1 липня, залучивши до обслуговування усі станції та зупинки, які використовувалися раніше, в той час, як Київ має намір відкласти введення єдиного електронного квитка до 2021 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП, передають Українські Новини. "З 1 липня 2020 року поновлюється кільцевий рух міської електрички", - сказано в ньому. Наголошується, що курсування електропоїздів буде відбуватися за наступною схемою: вранці в години пік - в основному в напрямку Е1 "Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця", ввечері в години пік - в напрямку Е2 "Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця". У вихідні курсування буде відбуватися в обох напрямках за розкладом руху. Обслуговуватися будуть всі раніше задіяні станції і зупинки. Як повідомляли Українські Новини, запуск міської електрички переносився, оскільки не були виконані ремонтні роботи електропоїздів через карантин. Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що роботу міської електрички буде відновлено одночасно з усім залізничним транспортом України, що відповідає плану виходу з карантину.