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01 липня 2020, середа, 11:37 8
Суспільство 2020-07-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
З 1 липня поновлюється кільцевий рух міської електрички в Києві

З 1 липня поновлюється кільцевий рух міської електрички в Києві

Анна Рудык
Транспорт, Київпастранс, Електричка, Міська електричка
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u
Міська електричка. Фото: bigkiev.com.u

КП "Київпастранс" відновило кільцевий рух міської електрички з середи, 1 липня, залучивши до обслуговування усі станції та зупинки, які використовувалися раніше, в той час, як Київ має намір відкласти введення єдиного електронного квитка до 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КП, передають Українські Новини.

"З 1 липня 2020 року поновлюється кільцевий рух міської електрички", - сказано в ньому.

Наголошується, що курсування електропоїздів буде відбуватися за наступною схемою: вранці в години пік - в основному в напрямку Е1 "Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський - Дарниця", ввечері в години пік - в напрямку Е2 "Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця".

У вихідні курсування буде відбуватися в обох напрямках за розкладом руху.

Обслуговуватися будуть всі раніше задіяні станції і зупинки.

Як повідомляли Українські Новини, запуск міської електрички переносився, оскільки не були виконані ремонтні роботи електропоїздів через карантин.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що роботу міської електрички буде відновлено одночасно з усім залізничним транспортом України, що відповідає плану виходу з карантину.

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