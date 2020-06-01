підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 червня 2020, понеділок, 09:36 8
Транспорт 2020-06-01T10:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві через ремонт перенесли запуск міської електрички

У Києві через ремонт перенесли запуск міської електрички

Кира Молчанова
Міський транспорт, громадський транспорт, Міська електричка
Електричка. Укрзалізниця. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznyts
Електричка. Укрзалізниця. Фото: facebook.com/pg/Ukrzaliznyts

В Україні запустили перші поїзди далекого прямування, проте в Києві із залізничним транспортом виникли труднощі. Службовці моторвагонного депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця" через карантин не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонного депо "Фастів-1", закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня.

Проте, коли запустять саму електричку, в "Київпастранс" не уточнили.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня 2020 тимчасово скасували кільцевий рух міської електрички в напрямках Е1 (Дарниця — Почайна — Борщагівка — Київ-Пасажирський — Дарниця) і Е2 (Дарниця — Київ-Пасажирський — Борщагівка — Почайна — Дарниця).

В "Укрзалізниці" заявили днями про намір відновити курсувавння 214 приміських поїздів у 10 областях з 1 червня.

Також мер Києва Віталій Кличко заявляв, що міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом в країні.

Більше новин про: Міський транспорт громадський транспорт Міська електричка

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почала падати
У Києві через ремонт перенесли запуск міської електрички
Новини
За добу МОЗ зменшило кількість ПЛР-тестів на коронавірус на 20% 10:13
Камери автофіксації "зловили" першого порушника через хвилину після запуску, — МВС 10:10
Залишки в держскарбниці в травні різко збільшилися до рекордних 32,5 млрд в цьому році 10:07
Поточний рахунок платіжного балансу раптово став профіцитним 09:57
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знову почала падати 09:51
більше новин
Віталій Нестор презентує "Нову стратегію Києва" (онлайн) 13:51
Ветеран АТО Майман звинуватив у нападі на нього Володимира Теслю, відомого у вузьких колах під прізвиськом Француз 15:12
Київ. Скріншот відео Віталія Кличка
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян з Днем міста 12:27
Алея Слави у Бучі - у ЗМІ показали, яким буде новий меморіальний комплекс 21:44
Ослаблення карантину: п'ять областей і Київ не готові перейти до другого етапу 15:19 Інфографіка
більше новин
Сьогодні Київ святкує День міста. Програма святкувань 06:12
У світі кількість хворих Covid-19 перевалила за 6 мільйонів. Видужали менше половини 08:35 Інфографіка
У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см снігу. Рятувальники попередили про хуртовину і шквали 22:06
Тимошенко має отримати ще $5,5 млн компенсації за політрепресії 20:41
Що буде з гривнею в червні. Прогноз фінансистів 05:05
більше новин
Сьогодні МВС запускає систему відеофіксації порушень ПДР в Києві і області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok