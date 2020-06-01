У Києві через ремонт перенесли запуск міської електрички

В Україні запустили перші поїзди далекого прямування, проте в Києві із залізничним транспортом виникли труднощі. Службовці моторвагонного депо "Фастів-1" АТ "Укрзалізниця" через карантин не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".

Згідно з інформацією, наданою виробничим підрозділом моторвагонного депо "Фастів-1", закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня.

Проте, коли запустять саму електричку, в "Київпастранс" не уточнили.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня 2020 тимчасово скасували кільцевий рух міської електрички в напрямках Е1 (Дарниця — Почайна — Борщагівка — Київ-Пасажирський — Дарниця) і Е2 (Дарниця — Київ-Пасажирський — Борщагівка — Почайна — Дарниця).

В "Укрзалізниці" заявили днями про намір відновити курсувавння 214 приміських поїздів у 10 областях з 1 червня.

Також мер Києва Віталій Кличко заявляв, що міська електричка відновить роботу в столиці одночасно з усім залізничним транспортом в країні.