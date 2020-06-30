Київ готовий відкласти введення єдиного е-квитка до 2021

У той час, як КМДА планувала організувати пільговий проїзд по-іншому, чиновники готові відкласти до 1 січня 2021 року введення єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті для законодавчого врегулювання проїзду пільгових категорій громадян.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що при введенні єдиного е-квитка, місто зіткнулося з проблемою, яка повинна бути вирішена на державному рівні.

Згідно із законодавством, право на безкоштовний проїзд пільговим категоріям регламентується 8 законами, що стосуються ветеранів військової служби, військовослужбовців, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій пільговиків.

Кількість киян, які мають право на пільговий проїзд відповідно до законодавства становить близько 240 тис. осіб.

Крім того, постановами Кабінету Міністрів 1993 і 1994 років надано право безкоштовного проїзду для пенсіонерів, а це ще 480 тис. жителів Києва.

З 2015 року витрати, пов'язані з компенсацією проїзду для пільговиків, покладені на місцевий бюджет.

У повідомленні наголошується, що Київ готовий компенсувати витрати по пільговикам-киянам, але влада міста вважають соціальною несправедливістю необхідність для пільговиків з інших регіонів України самостійно оплачувати проїзд з введенням єдиного е-квитка.

"Держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні. І на кількох нарадах за участю прем'єра, членів уряду і керівництва столиці була досягнута домовленість, що уряд розробить відповідні зміни в законодавство України. А столиця врахує рекомендації уряду і відкладе введення електронного квитка поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішено", - сказала заступник голови ККГА Марина Хонда.

Як повідомляли Українські Новини, перехід на єдиний квиток обійшовся Києву в пів мільярда гривень.

Також у Києві на початку червня знову запрацювала міська електричка.