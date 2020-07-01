Від COVID-19 одужують в середньому за три тижні, — Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатує, що середній термін одужання від COVID-19 становить 3 тижні в той час, як станом на ранок 1 липня в Україні 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 173 летальних, 19 548 пацієнтів одужали.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"В середньому у нас в країні термін хвороби - 3 тижні. Водночас іноді він становить і 30 днів, та 39 днів ми фіксуємо в залежності від тяжкості хвороби", —прокоментував міністр.

Степанов наголосив, що середній термін, за який пацієнт одужує від захворювання, на всій території України однаковий.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус Київської області 30 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 25 осіб до 2 610. Напередодні за добу було 39 нових хворих.

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