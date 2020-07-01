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01 липня 2020, середа, 10:35 15
Суспільство 2020-07-01T11:30:46+03:00
Українські Новини
У Київській області поступово зменшується кількість нових випадків COVID-19. Де найбільше хворіють

У Київській області поступово зменшується кількість нових випадків COVID-19. Де найбільше хворіють

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області, Коронавірус у Києво-Печерські лаврі
Скульптури коронавіруса на Подолі в Києві
Скульптури коронавіруса на Подолі в Києві

Кількість хворих на коронавірус у Київської області 30 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 25 осіб до 2 610. Напередодні за добу було 39 нових хворих.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 1 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджені 2 610 випадків захворювання коронавірусом (у т. ч. 218 дітей та 477 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 25... За час пандемії померли 50 осіб", — сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 576 випадків захворювання на коронавірус (найбільше у Вишневому — 214, в Софіївській Борщагівці — 78 і в Петропавлівській Борщагівці — 49), в Обухівському районі — 282 випадки (найбільша кількість в Обухові — 141 і Українці — 41).

Також 116 випадків захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 97 — у Броварському районі, на 72 — у Васильківському та Баришівському, 48 — в Вишгородському, по 39 — у Кагарлицькому та Бородянському, 34 — в Миронівському, 23 — в Макарівському.

При цьому 150 випадків підтверджені в Білій Церкві, 134 — в Ірпені, 100 — в Яготині, 95 — у Броварах, 88 — у Борисполі, 60 — в Бучі, 53 — в Коцюбинському, 51 — у Фастові, 44 — в Кагарлику, 43 — у Василькові, 39 — у Вишгороді.

Загалом за час епідемії одужали 1 356 осіб (в тому числі 115 дітей).

На стаціонарному лікуванні перебувають 266 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 2 321 чоловік.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 6 009 повідомлень про підозру на COVID-19, за останню добу - 56 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася порівняно з попередньою добою на 39 осіб до 2 585.

30 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 664 до 44 998, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 173 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 5,9%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 16,7%.

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