Зеленська продовжує лікування в лікарні, — Офіс Президента

Перша леді Олена Зеленська, у якої раніше діагностували коронавірус, почуває себе краще, але ще продовжує лікування в лікарні від коронавірусу і спричиненої ним пневмонії.

Про це сказано у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 і спричиненої ним двосторонньої полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почуває себе краще і поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", — сказано в ньому.

12 червня Офіс Президента повідомив, що результат тесту на COVID-19 Зеленської позитивний, але вона почуває себе добре і не має жодних симптомів хвороби.

16 червня Зеленську госпіталізували з пневмонією середнього ступеня тяжкості через коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня завершився термін особливого режиму роботи Президента Володимира Зеленського, введеного у зв'язку з захворюванням його дружини COVID-19.

Після того, як перша леді захворіла, Зеленський здав тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Йому було рекомендовано дотримуватися самоізоляції.

Водночас за Конституцією Президент не має права навіть тимчасово делегувати свої повноваження, а ситуації карантину і самоізоляції не передбачені.

Тому був прийнятий спеціальний протокол режиму роботи Президента.

Зеленський продовжив їздити в Офіс Президента, але обмежив коло фізичного спілкування до охорони і найближчих помічників, перевів наради в онлайн-режим, виключив особисті зустрічі, робочі поїздки за межі міста і участь у масових заходах на найближчі дні.

Також щодня він проходив медогляд, тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).