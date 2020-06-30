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30 червня 2020, вівторок, 21:22 7
Суспільство 2020-06-30T23:00:02+03:00
Українські Новини
У селі Кошів на Волині коронавірус виявили у священика і керівника церковного хору

У селі Кошів на Волині коронавірус виявили у священика і керівника церковного хору

Кира Молчанова
Волинь, Волинська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, коронавірус на Волині
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

У селі Кошів на Волині, що не відповідає критеріям пом'якшення карантину, коронавірус виявили у священика, керівника церковного хору і касира церкви.

Про це повідомили під час брифінгу Волинської ОДА.

"Там зараз встановлюють коло контактних осіб Про ці випадки повідомили голову сільради, надали необхідні рекомендації, проводять дезінфекційні заходи", — сказано в повідомленні.

Там нагадали, що за останню добу на Волині зареєстровано 57 нових випадків захворювання COVID-19: м. Луцьк, Камінь-Каширський, Ратнівський райони — по 9 випадків, м. Нововолинськ, Луцький район — 7 випадків, Шацький район — 5 випадків, Маневицький, Любашівський райони — по 3 випадки, Ковальський та Володимир-Волинський райони — по 2 випадки, Луцький район — 1 випадок. Одужала одна людина.

Як повідомляли Українські Новини, у головного тренера футбольного клубу "Волинь" Андрія Тлумака виявили COVID-19.

У Луганській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській та Черкаській областях не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус за минулу добу, 29 червня.

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