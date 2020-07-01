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01 июля 2020, среда, 10:35 231
Экономика 2020-07-01T11:30:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают падать. Курс валют на 1 июля

Доллар и евро продолжают падать. Курс валют на 1 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 июня на 0,92 коп. до 26,7861 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,30 коп. до 26,5361 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,49 коп. до 29,5770 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,75 коп. до 30,0497 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5361 26,7861 29,5770 30,0497 3,30 3,91
Максимальный 26,6700 27,0000 29,9000 30,6000 3,72 5,00
Минимальный 26,3500 26,6800 29,0000 29,7900 2,30 3,71

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 июня, на 0,80 коп. до 26,6922 UAH/USD, НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 июля, на 2,46 коп. до 26,6676 UAH/USD.

Тем временем в Bank of America прогнозируют, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.

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